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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 21 февраля солнечно. Температура воздуха днем ожидается +14 градусов.

У кого намечается той

Эрнист Батырканов

Родился 21 февраля 1998 года. Футболист, нападающий сборной Кыргызстана.

Памятные даты

Международный день родного языка

Дата выбрана в знак памяти о событиях, произошедших в Дакке (ныне столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных.

По оценкам ЮНЕСКО, примерно из 6 тысяч языков мира половина может в ближайшее время потерять последних носителей.

Всемирный день экскурсовода

Учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.

Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Дмитрий Темляков

Родился 21 февраля 1924 года в селе Молочная Гора Рязанской области. В 1937-м его родители переехали в совхоз «Санташ» Тюпского района Иссык-Кульской области. 16 октября 1942 года Пржевальский военкомат призвал Дмитрия Темлякова на военную службу и направил во Фрунзенское пехотное училище.

Боевой путь начал в апреле 1943-го в должности наводчика. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на реке Северский Донец, в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, освобождении Запорожья и форсировании Днепра.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Славы I, II и III степеней, медалями.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320579/
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