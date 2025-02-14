16:48
USD 87.45
EUR 91.06
RUB 0.95
Общество

В мэрии создадут группу для выработки предложений в программу развития Бишкека

Из числа депутатов Бишкекского городского кенеша создадут рабочую группу для выработки предложений в Программу социально-экономического развития столицы на 2025 год.

Предложение о создании рабочей группы внес депутат Кубанычбек Конгантиев.

«На основе этой программы будет утвержден бюджет города, и если сейчас не внести предложения, то будет уже поздно», — сказал он, но коллеги не поддержали его инициативу.

Позже депутат Элизавета Алымбаева сказала, что депутаты не поняли предложение, поэтому проголосовали против, и попросила вновь поставить на голосование. Но депутаты вновь отклонили инициативу.

Тогда вице-мэр Мирлан Байгончоков пообещал, что рабочая группа из числа депутатов будет создана на площадке мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319979/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
В школах и детсадах Бишкека установят камеры видеонаблюдения
В 2025 году мэрия Бишкека заменит теплосети на улице Фрунзе
Судью Ленинского райсуда задержали за получение взятки
Смерть восьмиклассника в Бишкеке. Решается вопрос эксгумации
В администрации президента рассказали, почему в Кыргызстане сократились митинги
В Бишкеке внедорожник сбил иностранца. Его госпитализировали
Назначение мэров Оша и Бишкека. Депутаты одобрили законопроект в первом чтении
В одной из школ-интернатов Бишкека детям приходится жить в учебных помещениях
Здание «Кыргызтелекома» в центре Бишкека продадут
Бишкекте карды тазалоого канча техника чыкканы айтылды
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за&nbsp;помощью Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
В&nbsp;Бишкеке могут существенно увеличить штрафы за&nbsp;нарушения: что предлагает мэрия В Бишкеке могут существенно увеличить штрафы за нарушения: что предлагает мэрия
От&nbsp;автобусов до&nbsp;броневиков. В&nbsp;КР&nbsp;начали производство отечественной бронетехники От автобусов до броневиков. В КР начали производство отечественной бронетехники
Бизнес
В&nbsp;O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к&nbsp;праздникам! В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
14 февраля, пятница
16:38
В школах и детсадах Бишкека установят камеры видеонаблюдения В школах и детсадах Бишкека установят камеры видеонаблю...
16:38
Экономики стран ЕАЭС до 2030 года будут расти в среднем на 4,5 процента
16:35
В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!
16:32
В каждой школе Кыргызстана откроют кабинеты ИДН
16:23
В мэрии создадут группу для выработки предложений в программу развития Бишкека