МЧС получило спецавтомобиль для перевозки радиоактивных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, спецмашину ISUZU NQR 90 L вручили государственному учреждению «Республиканский специализированный комбинат» при МЧС.

Фото МЧС. Полученный спецавтомобиль

По словам главного эксперта администрации президента Гулумкан Бектуровой, техника получена в качестве гуманитарной помощи от Министерства энергетики США через проект МАГАТЭ.

Специально переоборудованный грузовой автомобиль предназначен для перевозки радиоактивных отходов в специальном кузове-контейнере.