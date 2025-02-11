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Общество

МЧС получило спецавтомобиль для перевозки радиоактивных веществ

МЧС получило спецавтомобиль для перевозки радиоактивных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, спецмашину ISUZU NQR 90 L вручили государственному учреждению «Республиканский специализированный комбинат» при МЧС.

МЧС
Фото МЧС. Полученный спецавтомобиль

По словам главного эксперта администрации президента Гулумкан Бектуровой, техника получена в качестве гуманитарной помощи от Министерства энергетики США через проект МАГАТЭ.

Специально переоборудованный грузовой автомобиль предназначен для перевозки радиоактивных отходов в специальном кузове-контейнере.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319620/
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