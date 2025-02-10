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Общество

В Узгене установили памятник Манасу за 5,2 миллиона сомов

В Узгене прошло открытие нового памятника Манасу. Об этом сообщает пресс-служба полпредства в Ошской области.

Прежняя статуя героя одноименного эпоса со временем устарела и требовала замены. На изготовление памятника из меди из Фонда развития Ошской области выделено 3 миллиона сомов, из местного бюджета — 100 тысяч 823 сома.

На капитальный ремонт места, где расположен бюст, из местного бюджета потратили 2 миллиона 185 тысяч сомов. Высота памятника составляет 3 метра 65 сантиметров.

В открытии архитектурного сооружения участвовали полпред Эльчибек Джантаев, депутат ЖК Улугбек Ормонов, народный артист Жолболду Алыбаев, ветераны, манасчи, акыны и другие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319437/
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