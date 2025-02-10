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Общество

Зимний фестиваль «Чудо Кел-Суу» прошел в Ат-Башинском районе

В Ат-Башинском районе прошел зимний фестиваль «Чудо Кел-Суу». Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике».

пресс-службы Фонда поддержки развития туризма
Фото пресс-службы Фонда поддержки развития туризма

На фестивале собрались как местные жители, так и туристы из Казахстана, России и стран Европы. Программа включала выступления тайганов, стрельбу из лука и национальные игры, такие как перетягивание каната. Кульминацией стало шоу охоты с беркутами и ястребами.

Несмотря на минусовую температуру в 30 градусов, участники и гости полностью окунулись в атмосферу праздника и оценили выступления манасчи, кулинарную экскурсию и яркий концерт с музыкальными номерами и танцами на льду.

Отмечается, что администрация района и дестинация Ат-Баши планируют сделать фестиваль ежегодным. Во время мероприятия дежурили медики, милиция, сотрудники МЧС, а также представители службы экологического и технического надзора при Минприроды.

Для защиты живописного озера посещение теперь разрешается только организованным группам с обязательным сопровождением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/319426/
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