Зимний фестиваль «Чудо Кел-Суу» прошел в Ат-Башинском районе

В Ат-Башинском районе прошел зимний фестиваль «Чудо Кел-Суу». Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике».
На фестивале собрались как местные жители, так и туристы из Казахстана, России и стран Европы. Программа включала выступления тайганов, стрельбу из лука и национальные игры, такие как перетягивание каната. Кульминацией стало шоу охоты с беркутами и ястребами.
Несмотря на минусовую температуру в 30 градусов, участники и гости полностью окунулись в атмосферу праздника и оценили выступления манасчи, кулинарную экскурсию и яркий концерт с музыкальными номерами и танцами на льду.
Для защиты живописного озера посещение теперь разрешается только организованным группам с обязательным сопровождением.