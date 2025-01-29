Депутат Жогорку Кенеша предлагает взимать с туристов плату за горные восхождения

Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев разработал проект закона «О туризме и туристической деятельности». По словам инициатора, цель документа — создание правовых основ для регулирования туризма и туристической деятельности в стране с учетом актуальных экономических, социальных и экологических потребностей.

«Одним из важных аспектов является защита интересов потребителей туристических услуг. Проект закона предусматривает меры, направленные на улучшение качества услуг, создание эффективных механизмов жалоб и отзывов, а также ответственность для организаций, которые нарушают права туристов», — пояснил автор законопроекта.

Законом также вводится определение «пермит». Инициатор предлагает взимать оплату с туристов за восхождение в горах Кыргызстана. Размер (стоимость) пермита будет определяться исходя из типа маршрута, длительности, места нахождения.

Принятие нового закона о туризме, по мнению Эмиля Токтошева, призвано не только упорядочить сферу туризма, но и стать основой для устойчивого развития отрасли, создания нового импульса для экономического роста, а также повышения качества жизни граждан.

Он считает, что реализация документа позволит привлечь дополнительные инвестиции, улучшить международный имидж страны и повысить уровень конкурентоспособности на глобальном туристическом рынке.

Пермит — это разрешение для иностранных граждан, которое позволяет находиться на территории, закрытой для свободного посещения.

В международной практике для получения пермита действуют следующие условия: