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Общество

Депутат Жогорку Кенеша предлагает взимать с туристов плату за горные восхождения

Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев разработал проект закона «О туризме и туристической деятельности». По словам инициатора, цель документа — создание правовых основ для регулирования туризма и туристической деятельности в стране с учетом актуальных экономических, социальных и экологических потребностей.

«Одним из важных аспектов является защита интересов потребителей туристических услуг. Проект закона предусматривает меры, направленные на улучшение качества услуг, создание эффективных механизмов жалоб и отзывов, а также ответственность для организаций, которые нарушают права туристов», — пояснил автор законопроекта.

Законом также вводится определение «пермит». Инициатор предлагает взимать оплату с туристов за восхождение в горах Кыргызстана. Размер (стоимость) пермита будет определяться исходя из типа маршрута, длительности, места нахождения.

Принятие нового закона о туризме, по мнению Эмиля Токтошева, призвано не только упорядочить сферу туризма, но и стать основой для устойчивого развития отрасли, создания нового импульса для экономического роста, а также повышения качества жизни граждан.

Он считает, что реализация документа позволит привлечь дополнительные инвестиции, улучшить международный имидж страны и повысить уровень конкурентоспособности на глобальном туристическом рынке.

Пермит — это разрешение для иностранных граждан, которое позволяет находиться на территории, закрытой для свободного посещения.

В международной практике для получения пермита действуют следующие условия:

  • количество людей в туристической группе не должно быть меньше пяти, но не больше пятнадцати;
  • все участники должны иметь одинаковое гражданство;
  • срок подачи документов на выдачу пермитов должен быть не менее чем за 10 дней до заезда. Документы должны быть оформлены на английском языке;
  • пермит выдается на длительность путешествия и должен предоставляться при любом требовании официального лица.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318213/
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