Депутат Жогорку Кенеша предлагает взимать с туристов плату за горные восхождения

Депутат Жогорку Кенеша Эмиль Токтошев разработал проект закона «О туризме и туристической деятельности». По словам инициатора, цель документа — создание правовых основ для регулирования туризма и туристической деятельности в стране с учетом актуальных экономических, социальных и экологических потребностей.
«Одним из важных аспектов является защита интересов потребителей туристических услуг. Проект закона предусматривает меры, направленные на улучшение качества услуг, создание эффективных механизмов жалоб и отзывов, а также ответственность для организаций, которые нарушают права туристов», — пояснил автор законопроекта.
Законом также вводится определение «пермит». Инициатор предлагает взимать оплату с туристов за восхождение в горах Кыргызстана. Размер (стоимость) пермита будет определяться исходя из типа маршрута, длительности, места нахождения.
Принятие нового закона о туризме, по мнению Эмиля Токтошева, призвано не только упорядочить сферу туризма, но и стать основой для устойчивого развития отрасли, создания нового импульса для экономического роста, а также повышения качества жизни граждан.
Он считает, что реализация документа позволит привлечь дополнительные инвестиции, улучшить международный имидж страны и повысить уровень конкурентоспособности на глобальном туристическом рынке.
Пермит — это разрешение для иностранных граждан, которое позволяет находиться на территории, закрытой для свободного посещения.
В международной практике для получения пермита действуют следующие условия:
- количество людей в туристической группе не должно быть меньше пяти, но не больше пятнадцати;
- все участники должны иметь одинаковое гражданство;
- срок подачи документов на выдачу пермитов должен быть не менее чем за 10 дней до заезда. Документы должны быть оформлены на английском языке;
- пермит выдается на длительность путешествия и должен предоставляться при любом требовании официального лица.