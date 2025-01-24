Об итогах применения электронных браслетов рассказали в департаменте пробации

О первых итогах электронного надзора рассказали в департаменте пробации Министерства юстиции.

Напомним, в мае прошлого года в Кыргызстане в пилотном режиме внедрен электронный надзор. Этот подход направлен на усиление контроля за правонарушителями, снижение риска повторных преступлений и повышение уровня общественной безопасности.

Фото департамента пробации

Электронный надзор осуществляется двумя способами: с помощью электронных браслетов и приложения «Мобильный контроль». В основном он применяется в отношении тех, кто совершил насильственные преступления, а также тех, кто имеет высокий риск повторного совершения преступления, и условно досрочно освобожденных.

За указанный период электронный надзор применен в отношении 2 тысяч 29 человек, в том числе:

электронные браслеты — 256;

приложение «Мобильный контроль» — 1 тысяча 773.

Стоит отметить, что ни один гражданин, в отношении которого применен электронный надзор, не совершил повторного преступления в период его применения, говорится в сообщении.

Напомним, электронный надзор предусмотрен Законом «О пробации» и направлен на повышение эффективности контроля за соблюдением надзорных требований и исполнением пробационных обязанностей, возложенных судом на клиентов пробации, с применением электронно-технических устройств.