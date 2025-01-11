В Кара-Балте отдел «Унаа» из-за пожара временно не работает: куда обращаться

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава сообщает, что в связи с пожаром, произошедшим в здании Жайыл-Панфиловского отдела, расположенного в Кара-Балте на улице Жайыла Баатыра, 127, временно приостановлен прием граждан.

По данным ведомства, сейчас ведутся восстановительные работы, а также устранение последствий пожара для обеспечения безопасности.

Граждан просят обращаться по вопросам регистрации транспортных средств и водительского состава в: