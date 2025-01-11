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Общество

В Кара-Балте отдел «Унаа» из-за пожара временно не работает: куда обращаться

Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава сообщает, что в связи с пожаром, произошедшим в здании Жайыл-Панфиловского отдела, расположенного в Кара-Балте на улице Жайыла Баатыра, 127, временно приостановлен прием граждан.

По данным ведомства, сейчас ведутся восстановительные работы, а также устранение последствий пожара для обеспечения безопасности.

Граждан просят обращаться по вопросам регистрации транспортных средств и водительского состава в:

  • Сокулук-Московский отдел по адресу: город Шопоков, улица Машиностроительная, 26а;
  • межрегиональный отдел по адресу: село Военно-Антоновка, авторынок «Риом-авто»;
  • Аламединский отдел по адресу: Бишкек, улица Элебесова, 206.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316469/
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