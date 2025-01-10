15:30
USD 87.00
EUR 89.68
RUB 0.84
Общество

Взрыв снаряда в Арка-2. Замминистра здравоохранения навестил пострадавшую

Заместитель министра здравоохранения Каарманбек Байдавлетов посетил в Ошской межобластной детской клинической больнице пострадавшую 12-летнюю девочку при взрыве снаряда в селе Арка-2 Баткенской области. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Как отмечается, у пациентки улучшилось состояние здоровья и в больнице принимают все меры для ее полноценного выздоровления. Каарманбек Байдавлетов встретился с лечащими врачами и подчеркнул, что государственная поддержка будет продолжаться непрерывно.

Отметим, мать девочки проходит лечение в Ошской межобластной объединенной клинической больнице.

пресс-службы Ошской межобластной детской клинической больницы
Фото пресс-службы Ошской межобластной детской клинической больницы

Напомним, 5 января 2025 года в селе Арка-2 Лейлекского района в результате взрыва снаряда пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Пострадавших доставили в ЦОВП села Кулунду, где им оказали первую медицинскую помощь, а после по линии санавиации перевели в Ош.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/316416/
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Взрыв снаряда в Арка-2. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших
В селе Арка-2 на границе с Таджикистаном взорвался снаряд. Подробности
Tesla взорвалась у отеля Дональда Трампа: что произошло в Лас-Вегасе
Садыр Жапаров выразил соболезнования Турции в связи с трагедией в Балыкесире
В Казахстане, в Риддере, произошел взрыв на местной ТЭЦ
Хотел стать пограничником. Маленький Манап нуждается в дорогостоящей операции
В Узгене взорвался школьный котел. Пострадал охранник
В момент взрыва рядом с аэропортом Бейрута самолет КР готовился к взлету
В Шопокове на литейном заводе взорвалась печь
В городе Ош пятилетний мальчик упал в реку Ак-Бууру и утонул. Его ищут спасатели
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их&nbsp;отрабатывать Перенос выходных дней. Когда кыргызстанцы будут их отрабатывать
Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии Американский журнал назвал Каракол столицей приключений Центральной Азии
Бизнес
Участвуйте в&nbsp;акции от&nbsp;MegaPay и&nbsp;выиграйте незабываемое путешествие в&nbsp;Таиланд! Участвуйте в акции от MegaPay и выиграйте незабываемое путешествие в Таиланд!
Кыргызский фильм &laquo;Марска учкан кыргыздар&raquo; готов покорить зрителей Кыргызский фильм «Марска учкан кыргыздар» готов покорить зрителей
Новогодние каникулы в&nbsp;Караколе вместе с&nbsp;MEGA Новогодние каникулы в Караколе вместе с MEGA
Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы Новогоднее поздравление председателя Государственной налоговой службы
10 января, пятница
15:21
Родственники заключенных заявили об избиениях в колонии № 27. В СИН опровергают Родственники заключенных заявили об избиениях в колонии...
15:12
Взрыв снаряда в Арка-2. Замминистра здравоохранения навестил пострадавшую
15:06
Китай вводит новые правила для защиты бизнеса от чиновничьих проверок
15:01
Почему не дозвониться в аварийные службы Бишкека? Как мы проверяли и что узнали
14:52
В Нижнем Новгороде определились с датой открытия офиса почетного консула КР