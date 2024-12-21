13:55
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Общество

В Кыргызстан вернулся праправнук Алымбека датки и Курманджан датки

Сегодня в Кыргызстан из Афганистана прибыл потомок знаменитых кыргызских исторических деятелей — праправнук Алымбека датки и Курманджан датки Абдумалик. Об этом 24.kg сообщил представитель общественного объединения «Кыргыз эл биримдиги» Осмон Сурапбаев.

По его словам, Абдумалик — внук Абдылдабека, старшего сына Алымбека ата и Курманджан эне.

«Его приезд стал важным событием, связавшим историю и современность, ведь предки Абдумалика покинули родные края 150 лет назад», — сказал Осмон Сурапбаев.

Читайте по теме
В Кабуле прошла научная конференция, посвященная этническим кыргызам

Он отметил, что весной этого года во время научной экспедиции в Афганистан, организованной возглавляемым им объединением, они смогли установить место захоронения Абдылдабека. Тогда же исследователи встретились с его потомками, живущими в Афганистане, и узнали, что после эмиграции Абдылдабек женился, оставив наследников. Абдумалик — один из его правнуков.

Ражапа Кадырова
Фото Ражапа Кадырова. Апрель 2024 года. Афганистан. Место захоронения Абдылдабека, старшего из сыновей знаменитых Алымбека датки и Курманджан датки

На кадрах, сделанных во время прибытия Абдумалика, видно, как он встал на колени и совершил троекратный поклон со словами: «От имени всех афганских кыргызов я делаю саджда (земной поклон) кыргызской земле. Наконец-то я увидел священную землю своих славных предков».

По историческим данным, Абдылдабек Алымбек уулу родился в 1837-м. Он был правителем (беком) Оша и Ошского вилаята, а за заслуги перед народом и ханством получил титул «датка» от Кокандского правителя Кудаяр-хана.

Известно, что Абдылдабек активно участвовал в борьбе за независимость, поддерживая Пулат-хана в восстании против колонизации Центральной Азии Российской империей в 1875-1876 годах. После поражения восстания он был вынужден отступить в горы Алая, а затем эмигрировал в Афганистан, где и погиб. Исторические материалы о его жизни долгое время оставались фрагментарными.

«Приезд Абдумалика на родину предков стал символом связи поколений и восстановления исторической памяти», — считает Осмон Сурапбаев.

Эпизоды с участием Абдылдабека изображены в кинофильме «Курманджан датка» режиссера Садыка Шер-Нияза, где он прощается с матерью перед отъездом в Афганистан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314976/
просмотров: 774
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров дал интервью турецкому телеканалу о помощи Кыргызстана Афганистану
Россия исключит движение «Талибан» из списка террористических организаций
Москва выступает за снятие санкций с Афганистана
МЧС Кыргызстана доставило в Афганистан 120 тонн гуманитарной помощи
В 2024 году экспорт товаров из Афганистана в Кыргызстан составил $6 миллионов
Акылбек Жапаров: Кабмин заинтересован в развитии отношений с Афганистаном
Ооганстанда сакалын өстүрбөгөнү үчүн 280 коопсуздук кызматкерин жумуштан алды
Опасно для жизни. Газировку «Золотая жизнь» начали изымать в магазинах Бишкека
За пять месяцев Кыргызстан увеличил поставки бензина в Афганистан в 3,5 раза
Мир в Афганистане — залог стабильности в Центральной Азии. Идеи глав региона
Популярные новости
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
В&nbsp;Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до&nbsp;Сокулука В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
Акционерное общество &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; сменило название Акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сменило название
Бизнес
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи&nbsp;КР «Кыргызтелеком» и Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи КР
Идея для классного подарка себе и&nbsp;близким на&nbsp;Новый год! Идея для классного подарка себе и близким на Новый год!
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
21 декабря, суббота
13:49
Садыр Жапаров потребовал ликвидировать ОО по борьбе с коррупцией Садыр Жапаров потребовал ликвидировать ОО по борьбе с к...
13:40
Президент: Со временем делегаты Народного курултая будут избираться на три года
13:22
Садыр Жапаров попросил Европарламент не вмешиваться в политику КР
13:07
В Кыргызстан вернулся праправнук Алымбека датки и Курманджан датки
12:52
В Казахстане, в Риддере, произошел взрыв на местной ТЭЦ