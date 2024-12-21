В Кыргызстан вернулся праправнук Алымбека датки и Курманджан датки

Сегодня в Кыргызстан из Афганистана прибыл потомок знаменитых кыргызских исторических деятелей — праправнук Алымбека датки и Курманджан датки Абдумалик. Об этом 24.kg сообщил представитель общественного объединения «Кыргыз эл биримдиги» Осмон Сурапбаев.
По его словам, Абдумалик — внук Абдылдабека, старшего сына Алымбека ата и Курманджан эне.
«Его приезд стал важным событием, связавшим историю и современность, ведь предки Абдумалика покинули родные края 150 лет назад», — сказал Осмон Сурапбаев.
Он отметил, что весной этого года во время научной экспедиции в Афганистан, организованной возглавляемым им объединением, они смогли установить место захоронения Абдылдабека. Тогда же исследователи встретились с его потомками, живущими в Афганистане, и узнали, что после эмиграции Абдылдабек женился, оставив наследников. Абдумалик — один из его правнуков.
На кадрах, сделанных во время прибытия Абдумалика, видно, как он встал на колени и совершил троекратный поклон со словами: «От имени всех афганских кыргызов я делаю саджда (земной поклон) кыргызской земле. Наконец-то я увидел священную землю своих славных предков».
По историческим данным, Абдылдабек Алымбек уулу родился в 1837-м. Он был правителем (беком) Оша и Ошского вилаята, а за заслуги перед народом и ханством получил титул «датка» от Кокандского правителя Кудаяр-хана.
Известно, что Абдылдабек активно участвовал в борьбе за независимость, поддерживая Пулат-хана в восстании против колонизации Центральной Азии Российской империей в 1875-1876 годах. После поражения восстания он был вынужден отступить в горы Алая, а затем эмигрировал в Афганистан, где и погиб. Исторические материалы о его жизни долгое время оставались фрагментарными.
«Приезд Абдумалика на родину предков стал символом связи поколений и восстановления исторической памяти», — считает Осмон Сурапбаев.
Эпизоды с участием Абдылдабека изображены в кинофильме «Курманджан датка» режиссера Садыка Шер-Нияза, где он прощается с матерью перед отъездом в Афганистан.