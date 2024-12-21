В Кыргызстан вернулся праправнук Алымбека датки и Курманджан датки

Сегодня в Кыргызстан из Афганистана прибыл потомок знаменитых кыргызских исторических деятелей — праправнук Алымбека датки и Курманджан датки Абдумалик. Об этом 24.kg сообщил представитель общественного объединения «Кыргыз эл биримдиги» Осмон Сурапбаев.

По его словам, Абдумалик — внук Абдылдабека, старшего сына Алымбека ата и Курманджан эне.

«Его приезд стал важным событием, связавшим историю и современность, ведь предки Абдумалика покинули родные края 150 лет назад», — сказал Осмон Сурапбаев.

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Он отметил, что весной этого года во время научной экспедиции в Афганистан, организованной возглавляемым им объединением, они смогли установить место захоронения Абдылдабека. Тогда же исследователи встретились с его потомками, живущими в Афганистане, и узнали, что после эмиграции Абдылдабек женился, оставив наследников. Абдумалик — один из его правнуков.

Фото Ражапа Кадырова. Апрель 2024 года. Афганистан. Место захоронения Абдылдабека, старшего из сыновей знаменитых Алымбека датки и Курманджан датки

На кадрах, сделанных во время прибытия Абдумалика, видно, как он встал на колени и совершил троекратный поклон со словами: «От имени всех афганских кыргызов я делаю саджда (земной поклон) кыргызской земле. Наконец-то я увидел священную землю своих славных предков».

По историческим данным, Абдылдабек Алымбек уулу родился в 1837-м. Он был правителем (беком) Оша и Ошского вилаята, а за заслуги перед народом и ханством получил титул «датка» от Кокандского правителя Кудаяр-хана.

Известно, что Абдылдабек активно участвовал в борьбе за независимость, поддерживая Пулат-хана в восстании против колонизации Центральной Азии Российской империей в 1875-1876 годах. После поражения восстания он был вынужден отступить в горы Алая, а затем эмигрировал в Афганистан, где и погиб. Исторические материалы о его жизни долгое время оставались фрагментарными.

«Приезд Абдумалика на родину предков стал символом связи поколений и восстановления исторической памяти», — считает Осмон Сурапбаев.

Эпизоды с участием Абдылдабека изображены в кинофильме «Курманджан датка» режиссера Садыка Шер-Нияза, где он прощается с матерью перед отъездом в Афганистан.