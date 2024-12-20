12:11
USD 87.00
EUR 90.55
RUB 0.84
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Президент пригрозил правоохранителям увольнением за сокрытие семейного насилия

«Я всегда отрицательно смотрю на насилие в отношении детей и женщин», — заявил на Народном курултае президент Садыр Жапаров.

Сюжет по теме
Семейное насилие

По его словам, властям необходимо защитить детей и женщин.

«Мы должны пресекать насилие. Только тогда мы построим здоровое общество», — отметил глава государства.

Он пригрозил правоохранительным органам увольнением, если будут закрывать глаза на семейное насилие.

«Правоохранительные органы должны защищать беззащитных. Если кто-то будет закрывать на это глаза, то будет лишен своего места», — заявил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314848/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: Победа над коррупцией — дело каждого гражданина
Садыр Жапаров: Экономика Кыргызстана выходит на новый уровень развития
Бишкекте III Элдик курултай башталды
Грек, немис, чех. III Элдик курултайга кандай улуттардын өкүлдөрү катышууда?
Грек, немец, чех. Какие национальности участвуют в Народном курултае
Бишкекте III Элдик курултай башталды
Садыр Жапаров чекистерди кесиптик майрамы менен куттуктады
Садыр Жапаров поздравил чекистов с профессиональным праздником
В Бишкеке открывается третий Народный курултай
Бүгүн Бишкекте III Элдик курултай өтөт
Популярные новости
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до&nbsp;Сокулука В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
В&nbsp;Кыргызстане строят больницы и&nbsp;поликлиники, но&nbsp;работать в&nbsp;них зачастую некому В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
20 декабря, пятница
12:07
Садыр Жапаров: Победа над коррупцией — дело каждого гражданина Садыр Жапаров: Победа над коррупцией — дело каждого гра...
12:00
Выбираем наряд на Новый год. Советы от модельера и астролога
11:49
Садыр Жапаров: Экономика Кыргызстана выходит на новый уровень развития
11:46
Нурлан Шакиев предложил разделить Минобразования на несколько частей
11:33
Президент пригрозил правоохранителям увольнением за сокрытие семейного насилия