Президент пригрозил правоохранителям увольнением за сокрытие семейного насилия

«Я всегда отрицательно смотрю на насилие в отношении детей и женщин», — заявил на Народном курултае президент Садыр Жапаров.

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По его словам, властям необходимо защитить детей и женщин.

«Мы должны пресекать насилие. Только тогда мы построим здоровое общество», — отметил глава государства.

Он пригрозил правоохранительным органам увольнением, если будут закрывать глаза на семейное насилие.

«Правоохранительные органы должны защищать беззащитных. Если кто-то будет закрывать на это глаза, то будет лишен своего места», — заявил Садыр Жапаров.