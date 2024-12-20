В Бишкеке открывается третий Народный курултай

Сегодня в Бишкеке начинает свою работу третий Народный курултай.

Фото из архива

В мероприятии примут участие 700 делегатов из всех регионов страны, столицы и Оша.

На форум также приглашены депутаты Жогорку Кенеша, члены кабинета министров и администрации президента. Сегодня ожидается выступление главы государства Садыра Жапарова.

Работу курултая будут освещать более 100 представителей СМИ, прошедших аккредитацию.

Прямая трансляция с мероприятия начнется в 10.00 в эфире государственных и областных телеканалов, а также в соцсетях.