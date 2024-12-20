10:40
USD 87.00
EUR 90.55
RUB 0.84
Общество

В Бишкеке открывается третий Народный курултай

Сегодня в Бишкеке начинает свою работу третий Народный курултай.

из архива
Фото из архива

В мероприятии примут участие 700 делегатов из всех регионов страны, столицы и Оша.

На форум также приглашены депутаты Жогорку Кенеша, члены кабинета министров и администрации президента. Сегодня ожидается выступление главы государства Садыра Жапарова.

Работу курултая будут освещать более 100 представителей СМИ, прошедших аккредитацию.

Прямая трансляция с мероприятия начнется в 10.00 в эфире государственных и областных телеканалов, а также в соцсетях. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314808/
просмотров: 681
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекте III Элдик курултай башталды
Бүгүн Бишкекте III Элдик курултай өтөт
Курултай-2024. Кыргызстандын бардык аймактарынан делегаттар шайланды
Курултай-2024. В Кыргызстане избраны делегаты из всех регионов страны
В России определят делегатов Народного курултая из числа граждан КР — посольство
Делегаты Народного курултая просят создать Национальный совет
Президент III Элдик курултайдын датасын белгиледи
Президент назначил дату третьего Народного курултая
Общественный транспорт. В Бишкеке активисты проведут транспортный курултай
Садыр Жапаров на Всемирном правительственном саммите. Главное из речи президента
Популярные новости
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю Продали брак, просроченные лекарства, грязное кафе. Куда жаловаться потребителю
В&nbsp;Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до&nbsp;Сокулука В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
В&nbsp;Кыргызстане строят больницы и&nbsp;поликлиники, но&nbsp;работать в&nbsp;них зачастую некому В Кыргызстане строят больницы и поликлиники, но работать в них зачастую некому
Бизнес
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; удобный и&nbsp;выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи «Мой О!» — удобный и выгодный суперапп для абонентов всех операторов связи
MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров MKassa Mastercard Awards 2024: MBANK наградил лучших партнеров
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN
MEGA открывает доступ к&nbsp;играм через приложение Mega24 MEGA открывает доступ к играм через приложение Mega24
20 декабря, пятница
10:26
В России разрешили религиозное многоженство для мусульман В России разрешили религиозное многоженство для мусульм...
09:48
В Бишкеке задержан очередной закладчик наркотиков
09:39
Землетрясение зафиксировано в Ошской области
09:36
Садыр Жапаров поздравил чекистов с профессиональным праздником
09:31
В Бишкеке открывается третий Народный курултай