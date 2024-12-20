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Общество

Мэрия Бишкека ждет от горожан предложений по разработке концепции генплана

Мэрия Бишкека ждет от горожан предложений по разработке генплана. Как сообщили в муниципалитете, в рамках административно-территориальной реформы и с целью обеспечения устойчивого развития столицы Кыргызстана объявлен прием предложений по разработке концепции генплана города до 2050 года.

Принять участие в ее создании могут как физические, так и юридические лица, а также творческие мастерские, работающие в сфере архитектуры, градостроительства, дизайна столицы или ландшафтной архитектуры не менее 15 лет.

Ключевыми требованиями к документам станут:

  • отражение культурного и исторического наследия города;
  • учет традиций и менталитета общества;
  • применение современных методов градостроительства, адаптированных к переходу от советской модели к рыночным отношениям.

Разработанная концепция станет основой для нового генерального плана Бишкека, направленного на гармоничное развитие города с учетом присоединенных территорий.

Желающие подать свои предложения могут отправить их на адрес электронной почты: genplan@meria.kg. В письме необходимо указать примерную стоимость работ на разработку генплана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314802/
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