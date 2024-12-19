Министр рассказал, за счет чего увеличилась выработка электроэнергии в стране

Отопительный сезон (ОЗП) начался с объема воды в водохранилищах на уровне 13,27 миллиарда кубометров. Сейчас воды стало меньше на 1 миллиард кубометров. Все запланированные ремонтные работы на объектах завершены. Об этом рассказал министр энергетики Таалайбек Ибраев на брифинге в Бишкеке.

На Токтогульской ГЭС запустили модернизированный третий агрегат и добавили 60 мегаватт мощности. Ранее станция вырабатывала 1 тысячу 200 мегаватт. К 2025 году планируется ввести еще один агрегат, что суммарно увеличит мощность на 240 мегаватт.

Уч-Курганская ГЭС, построенная в 1962 году, впервые прошла капитальный ремонт. Первый агрегат отправили на ремонт в марте 2024-го. Работы почти завершены — генератор тестируют и скоро подключат к сети.

Малые ГЭС также увеличили свою выработку. Вместо запланированных 250 миллионов киловатт-часов они уже производят 400 миллионов. К примеру, ГЭС «Бала-Саруу» дала 46,9 мегаватта мощности.