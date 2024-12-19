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Общество

Скоро Новый год. Министерство природы просит кыргызстанцев не рубить елки

Министерство экологии, природных ресурсов и технического надзора призывает кыргызстанцев отказаться от вырубки елей для украшения и подготовки к новогодним праздникам и предлагает выбирать экологичные альтернативы.

В ведомстве отметили, что перед Новым годом увеличивается количество фактов вырубки хвойных деревьев для украшения домов. Это наносит ощутимый ущерб экосистемам.

Минприроды просит граждан заменить их на елочки в горшках, которые позже можно будет высадить в саду или вернуть в лес, или приобрести искусственную.

Специалисты напомнили, что ель растет медленно, чтобы дерево достигло высоты 3-5 метров, требуется не менее 20-30 лет.

Минприроды уведомляет жителей страны, что за каждое срубленное или поврежденное дерево предусмотрен штраф от 381 сома до 1 тысячи 271 сома в зависимости от возраста дерева и диаметра его ствола.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314695/
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