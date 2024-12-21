Встречаем 2025 год. Самые красивые елки в городах мира

Неотъемлемой частью Нового Года является нарядная, украшенная гирляндой и игрушками ель. Почти во всех странах мира установка и зажигание хвойной красавицы проходит на площади с увлекательной шоу-программой. В преддверии праздника мы собрали подборку самых красивых елочек.

Давайте сравним, какая из них самая нарядная и волшебная?

Бишкек (Кыргызстан)

Главная новогодняя елка страны на площади Ала-Тоо.

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Прага (Чехия)

Новогодняя ель на Староместской площади.

Фото Vinegret.cz

Берлин (Германия)

Рождественская елка у Бранденбургских ворот.

Фото berlin-live

Нью-Йорк (США)

Известная рождественская ель в Рокфеллер-центре.

Фото New York Daily News

Париж (Франция)

Волшебная ель в замке Во-ле-Виконт.

Фото sortiraparis.com

Минск (Беларусь)

Новогодняя елка на Октябрьской площади.

Фото Belta.by

Тбилиси (Грузия)

Новогодняя ель на проспекте Руставели.

Фото russian.people.com.cn

Будапешт (Венгрия)

Рождественская ель возле парламента.

Фото читателя 24.kg

Вена (Австрия)

Венская елочка на площади Ратуши.

Фото читателя 24.kg

Астана (Казахстан)

30-метровая елка возле стадиона «Астана Арена»

Фото BES.media

И напоследок две новогодние елки, завирусившиеся в сети.

Лондон (Великобритания)

Лондонская ель на Трафальгарской площади стала поводом для шуток среди интернет-пользователей. Некоторые сравнили ее с кукурузой и кактусом.

Фото Aaron Chown/PA Wire

Бухарест (Румыния)

Но сюрпризы бывают и предновогодние. Так, в румынском городе Брашов из-за сильного ветра упала самая большая рождественская елка страны.