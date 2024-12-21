10:54
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Общество

Встречаем 2025 год. Самые красивые елки в городах мира

Неотъемлемой частью Нового Года является нарядная, украшенная гирляндой и игрушками ель. Почти во всех странах мира установка и зажигание хвойной красавицы проходит на площади с увлекательной шоу-программой. В преддверии праздника мы собрали подборку самых красивых елочек.

Давайте сравним, какая из них самая нарядная и волшебная?

Бишкек (Кыргызстан)

Главная новогодняя елка страны на площади Ала-Тоо.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Прага (Чехия)

Новогодняя ель на Староместской площади.

Vinegret.cz
Фото Vinegret.cz

Берлин (Германия)

Рождественская елка у Бранденбургских ворот.

berlin-live
Фото berlin-live

Нью-Йорк (США)

Известная рождественская ель в Рокфеллер-центре.

New York Daily News
Фото New York Daily News

Париж (Франция)

Волшебная ель в замке Во-ле-Виконт.

sortiraparis.com
Фото sortiraparis.com

Минск (Беларусь)

Новогодняя елка на Октябрьской площади.

Belta.by
Фото Belta.by

Тбилиси (Грузия)

Новогодняя ель на проспекте Руставели.

russian.people.com.cn
Фото russian.people.com.cn

Будапешт (Венгрия)

Рождественская ель возле парламента.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Вена (Австрия)

Венская елочка на площади Ратуши.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg

Астана (Казахстан)

30-метровая елка возле стадиона «Астана Арена»

BES.media
Фото BES.media

И напоследок две новогодние елки, завирусившиеся в сети.

Лондон (Великобритания)

Лондонская ель на Трафальгарской площади стала поводом для шуток среди интернет-пользователей. Некоторые сравнили ее с кукурузой и кактусом.

Aaron Chown/PA Wire
Фото Aaron Chown/PA Wire

Бухарест (Румыния)

Но сюрпризы бывают и предновогодние. Так, в румынском городе Брашов из-за сильного ветра упала самая большая рождественская елка страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/314690/
просмотров: 290
Версия для печати
Материалы по теме
На центральной площади Оша зажгут елку — всех приглашают на праздник
Выбираем наряд на Новый год. Советы от модельера и астролога
Скоро Новый год. Министерство природы просит кыргызстанцев не рубить елки
Выставка об особенностях празднования Нового года пройдет в Историческом музее
Новогодние гирлянды вредят качеству сна, их надо выключать — исследование
Будут призы. Конкурс на лучшее новогоднее оформление объявила мэрия Бишкека
Год Дракона. Семь интересных фактов о мифическом существе и восточном календаре
Торопиться не надо. Топ-5 советов, как быстро вернуться в строй после праздников
Активист Аскар Турдугулов желает больше побед кыргызстанцам и стране
Минтруда поздравляет кыргызстанцев с Новым годом
Популярные новости
Все билеты проданы. Сегодня в&nbsp;Москву из&nbsp;Бишкека отправляется первый поезд Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
В&nbsp;Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до&nbsp;Сокулука В Бишкеке запускают новый автобусный маршрут до Сокулука
Акционерное общество &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; сменило название Акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сменило название
Бизнес
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи&nbsp;КР «Кыргызтелеком» и Минцифры отмечают 90-летие первого министра связи КР
Идея для классного подарка себе и&nbsp;близким на&nbsp;Новый год! Идея для классного подарка себе и близким на Новый год!
Выгодная акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi Выгодная акция от «Бакай Банка»: пополняйте XRuby бесплатно через BakAi
21 декабря, суббота
10:40
Счетная палата выявила нарушения в местном бюджете Балыкчи Счетная палата выявила нарушения в местном бюджете Балы...
10:21
Бишкекчан просят сообщать о фактах незаконного использования помещений
10:00
Встречаем 2025 год. Самые красивые елки в городах мира
09:52
Состояние дорог — гололед. Некоторые улицы Бишкека все еще не посыпали солью
09:44
Проверьте число проживающих: мэрия Бишкека готова сделать перерасчет комплатежей
20 декабря, пятница
23:44
LG начала продавать первый в мире прозрачный OLED-телевизор