Встречаем 2025 год. Самые красивые елки в городах мира

Неотъемлемой частью Нового Года является нарядная, украшенная гирляндой и игрушками ель. Почти во всех странах мира установка и зажигание хвойной красавицы проходит на площади с увлекательной шоу-программой. В преддверии праздника мы собрали подборку самых красивых елочек.
Давайте сравним, какая из них самая нарядная и волшебная?
Бишкек (Кыргызстан)Главная новогодняя елка страны на площади Ала-Тоо.
Прага (Чехия)
Новогодняя ель на Староместской площади.
Берлин (Германия)
Рождественская елка у Бранденбургских ворот.
Нью-Йорк (США)
Известная рождественская ель в Рокфеллер-центре.
Париж (Франция)
Волшебная ель в замке Во-ле-Виконт.
Минск (Беларусь)
Новогодняя елка на Октябрьской площади.
Тбилиси (Грузия)
Новогодняя ель на проспекте Руставели.
Будапешт (Венгрия)
Рождественская ель возле парламента.
Вена (Австрия)
Венская елочка на площади Ратуши.
Астана (Казахстан)
30-метровая елка возле стадиона «Астана Арена»
И напоследок две новогодние елки, завирусившиеся в сети.
Лондон (Великобритания)
Лондонская ель на Трафальгарской площади стала поводом для шуток среди интернет-пользователей. Некоторые сравнили ее с кукурузой и кактусом.
Бухарест (Румыния)
Но сюрпризы бывают и предновогодние. Так, в румынском городе Брашов из-за сильного ветра упала самая большая рождественская елка страны.