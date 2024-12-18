Непогода. На горных перевалах Минтранс организовал круглосуточное дежурство

На горных перевалах страны Министерство транспорта и коммуникаций организовало круглосуточное дежурство с привлечением техники для расчистки дорог от снега и подсыпки противогололедными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что на перевалах осуществляется проезд автотранспорта по всем направлениям.

Государственные предприятия «Кыргызавтожол-юг» и «Кыргызавтожол-север» продолжают работы по очистке трасс.

Круглосуточное дежурство дорожных служб организовано на перевалах Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Долон, Кок-Бель, Отмок, Чапчыма, Талдык, Катынат, 40 лет Киргизии, Кызыл-Арт, Тон-Мурун и других.