10:24
USD 86.80
EUR 91.46
RUB 0.87
Общество

Территория контрольно-пропускного пункта «Торугарт» будет увеличена

Территория контрольно-пропускного пункта «Торугарт» будет увеличена. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Согласно документу, земельный участок общей площадью 1 гектар пастбищных угодий, находящийся в государственной собственности и расположенный на территории Ат-Башинского района Нарынской области, будет трансформирован для расширения контрольно-пропускного пункта «Торугарт». Он переводится из категории «Земли запаса» в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Государственной администрации Ат-Башинского района поручено обеспечить целевое использование земельного участка, а также сохранность объектов историко-культурного наследия в случае их выявления на участке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313761/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
КПП «Торугарт-автодорожный» завтра временно не будет работать
Президент открыл пункт пропуска «Торугарт-2» в Нарынской области
Кыргызстан завершил модернизацию пункта пропуска «Торугарт»
У КПП «Торугарт-автодорожный» тоже скопление грузовиков: увеличение автопотока
Пункт пропуска «Торугарт-автодорожный» на границе с Китаем возобновил работу
Из-за обвала пропуск грузовиков через пост «Торугарт-автодорожный» приостановлен
«Торугарт-автодорожный» и «Иркештам-автодорожный» будут работать ежедневно
Пропускную способность КПП «Торугарт» и «Иркештам» обсудили чиновники КР и КНР
Пункты пропуска «Торугарт» и «Иркештам» будут работать по особому графику
На перевале Кувакы в аварии погиб мужчина
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и&nbsp;в&nbsp;личной жизни Акжол Махмудов сыграл свадьбу. Борец стал чемпионом и в личной жизни
Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены Курсы кыргызского языка. Адреса, телефоны, цены
Как ездить зимой. Семь правил от&nbsp;патрульной службы по&nbsp;безопасности на&nbsp;дороге Как ездить зимой. Семь правил от патрульной службы по безопасности на дороге
Бизнес
Денежные переводы с&nbsp;Astrasend&nbsp;&mdash; быстро, удобно, доступно! Денежные переводы с Astrasend — быстро, удобно, доступно!
Новые опции в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Ишкер&nbsp;24&raquo; для МСБ Новые опции в мобильном приложении «Ишкер 24» для МСБ
&laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; принял участие в&nbsp;чемпионате&nbsp;КР по&nbsp;практической стрельбе «Коммерческий Банк КСБ» принял участие в чемпионате КР по практической стрельбе
Никаких комиссий&nbsp;&mdash; только выгода с&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo; Никаких комиссий — только выгода с картой «Элкарт» ЗАО «Коммерческий Банк КСБ»
11 декабря, среда
10:18
Территория контрольно-пропускного пункта «Торугарт» будет увеличена Территория контрольно-пропускного пункта «Торугарт» буд...
10:00
«Умут — Надежда»: В благотворительности бизнес — пример для своих клиентов
09:57
Минэкономики прогнозирует ВВП в 1,4 триллиона сомов до конца года
09:46
Международный день гор: поздравление президента Кыргызстана
09:45
Около 40 человек пострадали при пожаре в жилмассиве «Балбан-Таймаш»