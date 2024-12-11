Территория контрольно-пропускного пункта «Торугарт» будет увеличена. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Акылбек Жапаров.

Согласно документу, земельный участок общей площадью 1 гектар пастбищных угодий, находящийся в государственной собственности и расположенный на территории Ат-Башинского района Нарынской области, будет трансформирован для расширения контрольно-пропускного пункта «Торугарт». Он переводится из категории «Земли запаса» в категорию «Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения».

Государственной администрации Ат-Башинского района поручено обеспечить целевое использование земельного участка, а также сохранность объектов историко-культурного наследия в случае их выявления на участке.