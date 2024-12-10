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Общество

Укреплять биологическую безопасность будут совместно Кыргызстан и Казахстан

Казахстан и Кыргызстан будут сотрудничать в сфере биологической безопасности. Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по укреплению биологической безопасности в Центральной Азии. Об этом сообщается на сайте Национального научного центра особо опасных инфекций Министерства здравоохранения РК.

От КР документ подписан Республиканским центром профилактики особо опасных инфекций.

Отмечается, что такое партнерство создаст новые возможности для совместных научных исследований. Предусмотрены мониторинг, обмен актуальной информацией и опытом по вопросам борьбы с особо опасными инфекциями, проведение научных исследований по направлениям биобезопасности и биозащиты, подготовка специалистов, а также проведение различных мероприятий.

Напомним, летом делегация представителей Минздрава Кыргызстана и Жогорку Кенеша посетила Национальный научный центр особо опасных инфекций (ННЦООИ) имени Айкимбаева.

Ранее заместитель директора центра карантинных и особо опасных инфекций Минздрава КР Нурболот Усенбаев сообщил 24.kg, что завершается этап проектирования биолаборатории, которую в стране построит Россия. По его словам, если к концу ноября проект будет готов и согласован, то с 2025 года может начаться строительство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313646/
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