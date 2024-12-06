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Общество

Вам нравится шоколадный цвет? Pantone назвал главный оттенок 2025 года

Pantone назвал Mocha Mousse главным оттенком следующего года.

Институт цвета Pantone определился с оттенком 2025-го. Им стал шоколадно-коричневый Mocha Mousse. В институте охарактеризовали его как «согревающий коричневый оттенок, пронизанный богатством, который напоминает о восхитительных свойствах шоколада и кофе».

Pantone Color Institute
Фото Pantone Color Institute

«Изысканный и насыщенный, но в то же время неприхотливый в исполнении, Pantone 17-1230 Mocha Mousse расширяет наши представления о коричневых тонах, превращая их из скромных и приземленных в изысканные и роскошные», — говорится в описании.

Вице-президент Pantone Лори Прессман назвала цвет Mocha Mousse тонкой эволюцией персикового оттенка 2024 года, который «отражает схожее стремление к гармонии и равновесию».

Pantone Color Institute — исследовательский центр, эксперты которого экспериментируют с цветом и его влиянием. Это безусловный лидер мнения в вопросах цветовых решений, хотя fashion-индустрия в том числе рассматривает проекты других дизайнеров, влиятельных модных домов, крупных интерьерных компаний и Скандинавского института цвета.

Эксперты Pantone анализируют цветовые закономерности с начала года, и сбор данных занимает девять месяцев. Подразделение Pantone Color Institute берет в расчет актуальные события в мире искусства, кинематографа и спорта, коллекции дизайнеров, политическую и экономическую повестки. На статистику могут повлиять даже новые мультфильмы, нашумевшие истории и популярные сайты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313291/
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