На дубляж кыргызских фильмов на русский язык планируют давать до 700 тысяч сомов

«В 2025 году планируется выделять от 350 до 700 тысяч сомов на русский дубляж кыргызских фильмов, чтобы вы [кинопродюсеры] охватывали российские, казахские и узбекские рынки», — заявил на форуме Кыргызской ассоциации кинопродюсеров директор государственного киноцентра «Кыргызтасмасы» Талантбек Толобеков.

Он отметил, что госкиноцентр также готов поддерживать молодых режиссеров авторского кино и их участие в кинофестивалях.

«Если в ваши [продюсерские] студии будут подаваться молодые режиссеры, которые хотят снимать авторское кино, у нас есть инструменты для разработки сайта, тизеров, постеров и продвижения на фестивали. В этом году мы выделили по 500 тысяч на полнометражные и по 100 тысяч сомов на короткометражные фильмы. Планируем также выделить субсидии на четыре полнометражные картины для фестивального продвижения в следующем году», — заключил Талантбек Толобеков.

Также на форуме затронули тему выхода в прокат русскоязычных фильмов с кыргызскими субтитрами. Председатель правления Кыргызской ассоциации кинопродюсеров Эрке Джумакматова отметила, что данная тема пока только обсуждается.