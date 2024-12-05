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Общество

На дубляж кыргызских фильмов на русский язык планируют давать до 700 тысяч сомов

«В 2025 году планируется выделять от 350 до 700 тысяч сомов на русский дубляж кыргызских фильмов, чтобы вы [кинопродюсеры] охватывали российские, казахские и узбекские рынки», — заявил на форуме Кыргызской ассоциации кинопродюсеров директор государственного киноцентра «Кыргызтасмасы» Талантбек Толобеков.

Он отметил, что госкиноцентр также готов поддерживать молодых режиссеров авторского кино и их участие в кинофестивалях.

«Если в ваши [продюсерские] студии будут подаваться молодые режиссеры, которые хотят снимать авторское кино, у нас есть инструменты для разработки сайта, тизеров, постеров и продвижения на фестивали. В этом году мы выделили по 500 тысяч на полнометражные и по 100 тысяч сомов на короткометражные фильмы. Планируем также выделить субсидии на четыре полнометражные картины для фестивального продвижения в следующем году», — заключил Талантбек Толобеков.

Также на форуме затронули тему выхода в прокат русскоязычных фильмов с кыргызскими субтитрами. Председатель правления Кыргызской ассоциации кинопродюсеров Эрке Джумакматова отметила, что данная тема пока только обсуждается.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313264/
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