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Общество

Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое изменение погоды

В Кыргызстане 30 ноября, 1 и 2 декабря ожидается резкое изменение погоды. Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение.

Согласно прогнозу синоптиков, временами дождь, снег, в предгорных и горных районах снег.

2 декабря ночью местами интенсивные осадки в Чуйской, Таласской, Джалал-Абадской областях. В отдельных районах туман, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

На предгорных и горных участках дорог снежный накат, гололедица, в горных районах снежные заносы. В отдельных районах усиление западного ветра до 15 — 20 метров в секунду, по западу акватории озера Иссык-Куль до 17 — 22 метров в секунду.

Ожидается понижение температуры воздуха во всех регионах страны.

Неустойчивая погода осложнит работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб, выпас и содержание скота на пастбищах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312436/
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