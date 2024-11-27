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Общество

Ущерб от ЧС в Кыргызстане с начала года составил 1,3 миллиарда сомов

С начала 2024 года ущерб от чрезвычайных ситуаций в Кыргызстане достиг 1,34 миллиарда сомов. Об этом сообщил первый заместитель главы МЧС Азамат Мамбетов.

По его словам, в стране произошло около 130 крупных ЧС, в которых погибли 67 человек, а материальные потери составили более миллиарда сомов. В общей сложности в стране зарегистрировано около 2 тысяч 500 ЧС, в том числе пожаров, дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев, связанных с безопасностью при купании.

На сегодня число погибших составляет 251 человек. Основная часть материального ущерба пришлась на селевые потоки, которые стали причиной гибели 22 граждан и убытков на сумму 1 миллиард 250 миллионов сомов.

Министерство чрезвычайных ситуаций продолжает обновлять свою технику для борьбы с последствиями ЧС. В этом году обновлены пожарные автомобили, инженерная и воздушная техника, что помогло уменьшить ущерб от пожаров на 50 процентов. Ранее старое оборудование могло транспортировать 2-4 тонны воды, в то время как новая техника вмещает 6-8 тонн, что позволяет быстрее тушить возгорания и ограничивать их распространение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312360/
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