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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 18 ноября будет солнечно. Температура воздуха ожидается +14 градусов.

Отключение света, газа и воды

  • 9.00-14.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-1 — Калыс-Ордо-5, Калыс-Ордо-9, Калыс-Ордо-20, Калыс-Ордо-101);
  • 14.00-16.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо-2, Калыс-Ордо-4).

У кого намечается той

Руслан Айтбаев

Родился 18 ноября 1983 года. Аким Ала-Букинского района Джалал-Абадской области.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Насир Байтурсунов

из интернета
Фото из интернета. Насир Байтурсунов

Родился 18 ноября 1915 года в селе Кокомерен Нарынской области.

15 февраля 1943-го Джумгальским военкоматом призван на военную службу. Форсировал реки Друть, Березину, Вислу, Одер, Шпрее. Освобождал Белоруссию, участвовал в боях на польской земле, в Восточной Померании и Силезии, в Берлинской битве.

Один из немногих воинов, кто за подвиги храбрости, мужества и бесстрашия награжден четырьмя орденами Славы (два III степени).

Умер 11 мая 1995 года.

Полных кавалеров ордена Славы — 2 тысячи 671 человек. В советское время они приравнивались в правах к лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Родился композитор Таштан Эрматов

Родился 18 ноября 1928 года в селе Ак-Баш Ошской области. Композитор, заслуженный деятель культуры КР.

Один из родоначальников симфонической музыки в республике. С первых сочинений заявил о себе как о самобытном, тонко чувствующем специфику симфонических форм авторе, обладающем глубоким пониманием фольклора. Большое место в творчестве композитора занимают также вокально-симфонические и камерно-инструментальные жанры.

Подлинными шедеврами национальной музыкальной классики стали его «Драматическая поэма» (1967), «Симфоническая поэма си минор» (1965), «Иссык-Куль» (1969), симфоническая картина «Сон» (1964), «Күү» для симфонического оркестра, написанные в зрелые годы (1975, 1976), в которых Таштан Эрматов, следуя симфоническим традициям русской и европейской музыки, выработал свой собственный стиль.

Создал музыку для кино и театра: «Небо нашего детства», «Уркуя», «Улан», «Золотая осень» и другие.

Начав в 1973-м педагогическую деятельность в КГИИ имени Бюбюсары Бейшеналиевой преподавателем кафедры теории и композиции, впоследствии профессор Таштан Эрматов заведовал кафедрой в Национальной консерватории.

Член Союза композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР.

Умер в 1997 году.

Умер кинематографист Болот Бейшеналиев

из интернета
Фото из интернета. Болот Бейшеналиев

18 ноября 2002 года в возрасте 65 лет в Бишкеке умер кинематографист, актер театра и кино Болот Бейшеналиев.

Родился 25 июня 1937-го в селе Калмак-Ашуу.

Работал помощником и ассистентом режиссера на киностудии «Киргизфильм». Народный артист Кыргызстана.

Снялся в таких картинах, как «Первый учитель», «Андрей Рублев», «Материнское поле», «Джамиля», «Горячий снег», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других, всего более 100 ролей.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311293/
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