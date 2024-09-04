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Общество

Применение сил оперативного реагирования ОДКБ обсудили представители региона

Представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана обсудили подготовку предложений по развертыванию и применению Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ в Центральной Азии. Об этом сообщил пресс-секретарь объединенного штаба организации Владислав Щегрикович.

«Вопросы подготовки предложений по развертыванию и применению Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности отрабатываются в период с 3 по 4 сентября в ходе совместной тренировки объединенного штаба и секретариата ОДКБ в Москве на базе Центра кризисного реагирования, — уточнил Владислав Щегрикович. — Оперативные группы Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан участвуют в совместной тренировке в режиме видеоконференции».

По его словам, согласно учебной обстановке, к совету коллективной безопасности ОДКБ «обратился президент государства, являющегося членом организации, с просьбой об оказании военной и военно-технической помощи для урегулирования кризисной ситуации».

В рамках тренировки отрабатываются алгоритмы действий рабочих органов ОДКБ и оперативных групп государств — членов организации по реагированию на кризисную ситуацию. Проекты решений лягут в основу применения в ходе командно-штабных учений «Взаимодействие-2024», специальных учений «Поиск-2024» и «Эшелон-2024» на территории Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303925/
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