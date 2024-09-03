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Общество

Ремонт теплосети завершен. Улицу Жукеева-Пудовкина открыли для проезда

Завершена реконструкция тепловой сети на улице Жукеева-Пудовкина. Дорога полностью открыта для проезда автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В муниципалитете напомнили, что в рамках проекта полностью заменены трубы диаметром 700 миллиметров на диаметр 900 миллиметров. Также обновлена вся запорная арматура. Общая протяженность реконструируемой сети составляет 845 метров.

«Реконструкция тепловой сети на улице Жукеева-Пудовкина — это важный шаг в обеспечении стабильной и бесперебойной подачи тепла для жителей южной части города. Новая сеть повысит надежность и эффективность подачи теплоснабжения», — сообщила мэрия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303919/
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