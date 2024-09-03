4 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.00-17.00 — улицы Тоголока Молдо, 25, Боконбаева, 192, отрезки улиц Киевской, Тимирязева, 9 Января, Лумумбы, Сыдыгалиева, Власова, Очаковской, Кайназаровой, переулка Барбинского, проспекта Дэн Сяопина, село Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, Тихая, Новая, переулок Колхозный);

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саадак, Кыбыла, Ашар, Хан Тенир, Таш-Рабат, Ай-Кочо, Алтын-Казык, Тогуз-Канат);

13.00-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Фрунзе;

9.00-12.00 — отрезки улиц Токтогула, Табышалиева, Турусбекова. 2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Карла Маркса (улицы 22-го Партсъезда, Куйбышева, Шоссейная, Фрунзе, Гоголя, Калинина), Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, Давос, Лебединовка (улица Зеленая, жилмассив «Кырман»); Жайылский РЭС 9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Карла Маркса, Токтогула, Новороссийская, Шопокова, Целинная, Пограничная, переулки Почтовый, Безымянный, квартал «55 га»), села Петропавловка, Суусамыр;

13.00-16.30 — село Алексеевка (улица Новостройка); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Шабдан (улица Эшимкан), Чым-Коргон (улицы Чолпон, Айткул, Казакбаева, 1-240), Жол-Булак (улица Жакшыбай); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Жайылма, Чон-Далы, Ленинское, Сарыжон, Интернациональное (улицы Молодежная, 45, 58, 50 лет Октября, 1А, 3А, Первомайская), Садовое (улицы Киргизская, Школьная, Чапаева, Молодежная, Октябрьская, Крупская, Колхозная, Парковая, Пролетарская, Кавказская, БЧК);

9.00-18.00 — села Маловодное (улицы Муханова, Колхозная), Ак-Суу (улицы Шолохова, Баетова, Космическая, Киевская, Кирова, СШ-4, Крупская, Пионерская, Карла Маркса, Набережная, Ново-Ленинская, Ломоносова, Вокзальная, Карпова, Железнодорожная, Ленинградская, Панфилова, переулок Железнодорожный); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — села Тельман, Кум-Арык, Орто-Арык (улицы Токтогул, Узакбай), Панфиловка (улица Юбилейная), Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Тельман, Букара, Эркин-Сай;

12.00-15.00 — село Первомайское;

9.00-17.00 — село Новопавловка (улицы Проектируемая, Почтовая, Фрунзе, жилмассивы «Ак-Ордо», «Эркин-Тоо», «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контуры 498, 484);

9.30-17.00 — села Манас (улицы Северная, Пионерская, Савхозная, Зеленая), Заря (улицы Сокулукская, Молодежная, Гагарина, Пушкина, Новая, Юбилейная, Набережная, Фрунзе), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Жаны-Пахта (улицы Зеленая, Полевой Стан, Ат-Башинский канал);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Белинская, Алма-Атинская), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Шопокова, Оторова, Иманкулова, Ж-Турмуш, Омурбека), жилмассив Кут; Чуйский РЭС 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Амбулаторная, Красная, Пионерская, Строительная, Заводская, Ленина, Шамсинская, Кирова, Тататская, Ломоносова, Крапоткина);

13.00-17.00 — город Токмак (улицы Казахстанская, Пролетарская, Пушкина); Иссык-Атинский РЭС 9.00-18.00 — села Буденовка (улица Ленина), Красная Речка (конеферма, кошары). 3 Таласская область Таласская область