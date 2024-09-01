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Общество

В Бишкеке вместо снесенного кафе «Батуми» построили новый парк «Муун»

В Бишкеке открыли еще один новый парк, сообщила пресс-служба мэрии города.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

По ее данным, церемония прошла при участии мэра Айбека Джунушалиева и директора Госагентства архитектуры, строительства и ЖКХ Нурдана Орунтаева состоялось открытие парка «Муун» в микрорайоне «Джал».

Новая зеленая зона возведена на месте бывшего кафе «Батуми». Общая площадь парка составляет 40,5 гектара. Здесь есть детская игровая площадка, спортивная площадка и комната матери и ребенка.

Спонсорами строительства выступли несколько частных компаний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303685/
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