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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости

Кыргызстан сегодня отмечает 33-ю годовщину обретения независимости.

Верховный Совет республики 31 августа 1991 года принял Декларацию о государственной независимости, завершив процесс выхода из состава СССР.

За три десятка лет Кыргызстан пережил многое. Были и взлеты, и падения, и свержения президентов, и большие жертвы во время межэтнических столкновений, и кровопролитные приграничные конфликты.

Страна продолжает искать свой путь развития. Далеко не все пока получается, но мы движемся вперед.

День независимости — главный государственный праздник Кыргызстана, праздник национального единства и согласия. Поэтому, несмотря ни на что, мы должны помнить, что уже 33 года республика живет самостоятельно.

Кыргызстану хочется пожелать процветания, а всем нам, его гражданам, мира, счастья, благополучия и стойкости!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303557/
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