15:24
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

В Государственном природном парке «Ала-Арча» открыли ресторан

В Государственном природном парке «Ала-Арча» открыли ресторан. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Он пригласил насладиться трапезой на фоне прекрасной природы Кыргызстана.

«Уютная атмосфера, свежий воздух и потрясающие виды сделают ваш отдых незабываемым. Приходите с семьей и друзьями и попробуйте наши лучшие блюда», — написал Каныбек Туманбаев.

Ранее депутат парламента Эльдар Сулайманов предлагал трансформировать Национальный парк «Ала-Арча» и построить там бизнес-объекты. Позже Каныбек Туманбаев сообщал, что в парке в 2023 году построят гостевые дома.

Недавно главе государства показали, как выглядит после капитальной реконструкции санаторно-курортный комплекс «Теплые ключи».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/303451/
просмотров: 200
Версия для печати
Материалы по теме
Спикер опубликовал фото совместного отдыха с Камчыбеком Ташиевым в Ала-Арче
Угрозы наводнения нет. МЧС проверило озера в Ала-Арчинском ущелье
В городе Ош полностью сгорел ресторан «Алтын»
В ущелье Ала-Арча спасли туристку из России
Стало известно, что могут разместить в здании Западного автовокзала Бишкека
Премьер-министр Малайзии посетил природный парк «Ала-Арча»
Два пансионата в Арстанбапе перешли государству — Каныбек Туманбаев
Новый стадион на 45 тысяч мест в Бишкеке. Как он будет выглядеть
Первый в мире полностью автоматизированный ресторан открывают в Калифорнии
Соцслужба, скорая помощь, клиника? Какие планы у мэрии на ресторан «Дубровский»
Популярные новости
Школьница из&nbsp;Бишкека установила флаг Кыргызстана на&nbsp;Северном полюсе Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
Пособие на&nbsp;погребение. Сколько денег положено и&nbsp;как их&nbsp;получить Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Нужны&nbsp;ли зарубежные артисты на&nbsp;концерте к&nbsp;Дню независимости? Опрос Нужны ли зарубежные артисты на концерте к Дню независимости? Опрос
В&nbsp;Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось? В Бишкеке обновлены маршруты общественного транспорта: что изменилось?
Бизнес
Оплачивайте налоги без очередей и&nbsp;комиссии вместе с&nbsp;BakAi! Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!
MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную&nbsp;КР бесплатной связью на&nbsp;Играх в&nbsp;Париже MEGA обеспечила Паралимпийскую сборную КР бесплатной связью на Играх в Париже
Льготные тарифы&nbsp;О! для школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;95&nbsp;сомов Льготные тарифы О! для школьников и студентов от 95 сомов
MEGA снижает тариф для студентов и&nbsp;школьников! MEGA снижает тариф для студентов и школьников!
29 августа, четверг
15:16
Активистку, требовавшую сохранить в Бишкеке троллейбусы, доставили в милицию Активистку, требовавшую сохранить в Бишкеке троллейбусы...
15:15
В Государственном природном парке «Ала-Арча» открыли ресторан
15:11
ГКНБ задержал иностранцев, которые забрали паспорта у земляков и вымогали деньги
14:16
Почему прогнозы КР и международных банков по ВВП отличаются? Ответ Минэконома
14:03
Оплачивайте налоги без очередей и комиссии вместе с BakAi!