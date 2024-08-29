В Государственном природном парке «Ала-Арча» открыли ресторан. Об этом сообщил управляющий делами президента Каныбек Туманбаев.

Он пригласил насладиться трапезой на фоне прекрасной природы Кыргызстана.

«Уютная атмосфера, свежий воздух и потрясающие виды сделают ваш отдых незабываемым. Приходите с семьей и друзьями и попробуйте наши лучшие блюда», — написал Каныбек Туманбаев.

Ранее депутат парламента Эльдар Сулайманов предлагал трансформировать Национальный парк «Ала-Арча» и построить там бизнес-объекты. Позже Каныбек Туманбаев сообщал, что в парке в 2023 году построят гостевые дома

Недавно главе государства показали, как выглядит после капитальной реконструкции санаторно-курортный комплекс «Теплые ключи».