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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +25 градусов. День уменьшился до 13 часов 3 минут.

Памятные даты

День рождения бюстгальтера

Первый патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby выдан 3 сентября 1914 года американке Мэри Фелпс Якоб. Отказавшись от жесткого корсета, она начала использовать конструкцию из двух платков и ленты.

Все женщины в это время носили корсеты, и поначалу «бесспинный лифчик» успеха не имел. Но муж изобретательницы, служивший в корсетной фирме, предложил своим хозяевам новинку, и те оказались провидцами, приобретя у Мэри патент.

В 1932-м форму бюстгальтера изменили, акцентируя внимание на глубине чашек. В 1935 году изготовители бюстгальтеров придумали подушечки, вставляющиеся в них и придающие женской груди пышность.

Сегодня эта важная часть женского туалета производится с применением самых современных технологий и постоянно совершенствуется.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт и драматург Кубанычбек Маликов

3 (16) сентября 1911-го в бедной крестьянской семье в селе Уч-Эмчек (ныне Иссык-Атинский район) родился кыргызский советский поэт и драматург Кубанычбек Маликов. Журналист, народный поэт Киргизской ССР.

Его первые произведения опубликованы в 1928 году. Отдельным изданием стихи впервые вышли в 1933-м (сборник «Кубанычбектин ырлары»). В 1949-1952 годах из-под пера Кубанычбека Маликова вышли поэмы «Дружба и любовь» и «Кадыр-аке». В 1954-1966 годах вышли поэтические сборники «Избранные произведения», «Огни в горах», «Молодость», «Орто-Токой», «Думы о будущем», «Голос со скалы» и другие.

Внес большой вклад в развитие кыргызского театра.

С 1930-х писал пьесы, среди которых выделяются «Бийик жерде», «Жүрөк толкуйт», «Девушки с одной улицы», «Осмонкул». Кубанычбеку Маликову также принадлежит либретто опер «Айчурек», «Манас» и «Токтогул».

Перевел на кыргызский язык ряд произведений русских классиков.

Родился композитор Джумамудун Шералиев

В 1915 году родился советский композитор, народный артист Киргизской ССР Джумамудун Шералиев. Один из основоположников кыргызской музыки.

Родился в селе Туюк-Богошу Ат-Башинского района Нарынской области в семье крестьянина-бедняка. Отец сделал для мальчика незамысловатый детский комуз, и он выучился играть на нем по слуху.

Свою первую песню сочинил в 13 лет. Автор более 600 песен. Многие из них давно воспринимаются как народные, среди которых «Во сне», «Девушке», «Любимой», «Белые березы», «Песня любви», «Ушундай бол» («Будь таким»). Написал музыку к спектаклям «Тоо кызы», «Курманбек», «Мин кыял», «Укей».

Джумамудуну Шералиеву принадлежат также хоровые произведения, инструментальные пьесы.

Умер 15 марта 1994-го.

Умер писатель Касымалы Баялинов

В 1979 году умер кыргызский советский писатель, публицист, редактор, переводчик Касымалы Баялинов.

Родился 25 сентября 1902-го в Иссык-Кульской области. Начал печататься в 1923 году.

В 1926-м издана его повесть «Ажар», первое реалистическое произведение кыргызской прозы. Оно переведено и издано на многих языках народов СССР и за рубежом. Затем появились романы «Братство» (1962), «На берегах Иссык-Куля» (1952), «Мурат» (1929).

Стал одним из первых профессиональных переводчиков, познакомивших кыргызского читателя с произведениями Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого, Максима Горького.

Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР IV созыва, депутатом Фрунзенского горсовета народных депутатов.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/301222/
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