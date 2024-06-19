Бишкектеплосеть запустила мобильное приложение для своих абонентов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в приложении можно посмотреть начисление за отопление и горячую воду, вносить показания, оплатить за тепловую энергию, просматривать историю оплаты и показаний.

В случае задержки с оплатой приложение напомнит об этом.

В мэрии отметили, что целью проекта являются цифровизация и сокращение использования бумажных квитанций. Мобильное приложение станет основой для дальнейшего развития цифровых сервисов компании «Бишкектеплосеть».

Скачать приложение можно по ссылке.