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Общество

Бишкектеплосеть запустила мобильное приложение для своих абонентов

Бишкектеплосеть запустила мобильное приложение для своих абонентов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, в приложении можно посмотреть начисление за отопление и горячую воду, вносить показания, оплатить за тепловую энергию, просматривать историю оплаты и показаний.

В случае задержки с оплатой приложение напомнит об этом.

В мэрии отметили, что целью проекта являются цифровизация и сокращение использования бумажных квитанций. Мобильное приложение станет основой для дальнейшего развития цифровых сервисов компании «Бишкектеплосеть».

Скачать приложение можно по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296999/
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