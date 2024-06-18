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Общество

19 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 10;
  • 9.30-17.30 — жилмассив «Учкун-2»;
  • 9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 5-8, 21-39, 36/1а, бБ;
  • 9.00-13.00 — новостройки «Аска-Таш», «Керемет», отрезки улиц Кеминской, Профсоюзной, Фучика, Темировской, Семетей, Месароша, Сад, Кронштадтской, Набережной, Кедейкан, Жайылма;
  • 9.00-18.30 — отрезки улиц Ганди, Кулиевой;
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Щербакова, Можайского, Лютова, Манаса, Кызыл-Кийской, Садаева, переулок Витебский;
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Кирпичной, Осмонкулова, Абдыкадырова, Древесной.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кок-Жар (жилмассивы «2,4 га», улицы Новостройка, Чон-Багыш), Аламедин (улицы Молодежная, Суворова, Станционный тупик, жилмассив «Адилет», школа), Ленинское (улица Алма-Атинская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Западное (улицы Октября, Гасангусенова, Молодая Гвардия, Парковая);
  • 9.00-13.00 — село Джанги-Джер (улицы Лесная, Оторова, Шопокова);
  • 13.00-18.00 — села Джанги-Джер (улицы Больничная, Молодая Гвардия, Жданова);
  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Кайназаровой, Комсомольская, Садовая, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Пионерская, переулок Карагачевой, улицы Труда, Фрунзе), Романовка (улица МТФ);
  • 9.00-19.00 — села Новопавловка (улицы Бейшеналиевой, Кирова), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Станция «Сокулук»);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Васько, Машанло), Садовое (улица Прогресс), Сретенка (клуб, больница), Петровка (улица Заводская), Беловодское (улица Звездная), Александровка (улица Восточная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Панфиловка, (улицы Тихонова, Лермонтова, Тилебалиева, Пионерская, Центральная, Октябрьская, переулок Почтовый, улицы Пушкина, Подгорная, Осмонова, Каиндинская, Заречная, Первомайская, Джапаркулова, Южная, Центральная), Чалдовар (переулок Школьный, улицы Советская, Октябрьская);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Дубовицкого, Родниковая, Казахстанская, Интернациональная, Дунларова, Пушкина, район лицея № 23);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Гагарина, Сакебаева);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ударник (кошары), Тегирменти (улица Шералы);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фрунзенская, Фурманова, Советская, Пушкина).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296923/
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