19 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 10;
- 9.30-17.30 — жилмассив «Учкун-2»;
- 9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 5-8, 21-39, 36/1а, бБ;
- 9.00-13.00 — новостройки «Аска-Таш», «Керемет», отрезки улиц Кеминской, Профсоюзной, Фучика, Темировской, Семетей, Месароша, Сад, Кронштадтской, Набережной, Кедейкан, Жайылма;
- 9.00-18.30 — отрезки улиц Ганди, Кулиевой;
- 9.00-14.00 — отрезки улиц Щербакова, Можайского, Лютова, Манаса, Кызыл-Кийской, Садаева, переулок Витебский;
- 14.00-17.00 — отрезки улиц Кирпичной, Осмонкулова, Абдыкадырова, Древесной.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Кок-Жар (жилмассивы «2,4 га», улицы Новостройка, Чон-Багыш), Аламедин (улицы Молодежная, Суворова, Станционный тупик, жилмассив «Адилет», школа), Ленинское (улица Алма-Атинская);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — село Западное (улицы Октября, Гасангусенова, Молодая Гвардия, Парковая);
- 9.00-13.00 — село Джанги-Джер (улицы Лесная, Оторова, Шопокова);
- 13.00-18.00 — села Джанги-Джер (улицы Больничная, Молодая Гвардия, Жданова);
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Ленина, Кайназаровой, Комсомольская, Садовая, Полярная, Иссык-Кульская, Калинина, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Пионерская, переулок Карагачевой, улицы Труда, Фрунзе), Романовка (улица МТФ);
- 9.00-19.00 — села Новопавловка (улицы Бейшеналиевой, Кирова), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Крупская, МТФ, Станция «Сокулук»);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Васько, Машанло), Садовое (улица Прогресс), Сретенка (клуб, больница), Петровка (улица Заводская), Беловодское (улица Звездная), Александровка (улица Восточная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Панфиловка, (улицы Тихонова, Лермонтова, Тилебалиева, Пионерская, Центральная, Октябрьская, переулок Почтовый, улицы Пушкина, Подгорная, Осмонова, Каиндинская, Заречная, Первомайская, Джапаркулова, Южная, Центральная), Чалдовар (переулок Школьный, улицы Советская, Октябрьская);
Токмакский РЭС
- 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Дубовицкого, Родниковая, Казахстанская, Интернациональная, Дунларова, Пушкина, район лицея № 23);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кант (улицы Гагарина, Сакебаева);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ударник (кошары), Тегирменти (улица Шералы);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фрунзенская, Фурманова, Советская, Пушкина).