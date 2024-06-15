В Бишкеке продолжают ремонтировать подземные пешеходные переходы

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» для удобства горожан и гостей столицы продолжает благоустраивать территорию. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Бригада начала работы по замене перил во всех четырех проходах подземного перехода на пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиевой. Старые перила демонтировали. На их место устанавливают новые. После завершения сварочных работ их покрасят.

Кроме того, продолжаются работы в двух подземных переходах по улице Байтика Баатыра. Уже покрасили стены и потолки, заменили боковые поручни.