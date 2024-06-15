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Общество

Камчыбек Ташиев принял участие в открытии мечети в Жаны-Арыке

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев принял участие в церемонии открытия реконструированной мечети «Азатбек ажы» в селе Жаны-Арык Кара-Суйского района. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

Церемония состоялась накануне, 14 июня. В ней также приняли участие муфтий мусульман КР Абдулазиз кары Закиров, казы мусульман Ошской области Абибилла ажы Кадырбердиев, религиозные деятели и местные жители.

«До реконструкции мечеть вмещала всего 350 человек, а сегодня она превратилась в современную мечеть вместимостью 1 тысяча человек. Мечеть «Азатбек ажы» расположена вдоль дороги Ош — Бишкек. Это создаст удобство не только для местных жителей, но и для попутчиков. В одной части мечети есть также молельный зал для женщин», — говорится в сообщении.

По данным муфтията, строительные работы полностью профинансировал Равшан Сабиров (бывший депутат Жогорку Кенеша седьмого созыва, уроженец села Жаны-Арык. — Прим. 24.kg).

В завершение мероприятия заложили капсулу под строительство исламского образовательного центра «Анаркан ажы эне».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296781/
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