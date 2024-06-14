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Общество
Сюжет: Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Как встречали бывших подсудимых и судью из зала суда

В Первомайском суде столицы сегодня, 14 июня, после оправдательного приговора овациями и радостными криками встретили фигурантов дела и судью Марата Садыкова.

Суд вынес оправдательный приговор в отношении всех обвиняемых по кемпир-абадскому делу за отсутствием состава преступления. Восемь фигурантов дела, которые еще находились под стражей, были освобождены прямо из зала суда. Остальные обвиняемые уже находились под домашним арестом или под подпиской о невыезде.

Список тех, кто проходил по делу:

1. Мамбетжунус Абылов.

2. Акылбек Айтбаев.

3. Айданбек Акматов.

4. Нурлан Асанбеков.

5. Бектур Асанов.

6. Марат Баязов.

7. Атай Бейшенбек.

8. Азимбек Бекназаров.

9. Эрлан Бекчороев.

10. Айбек Бузурманкулов.

11. Гульнара Джурабаева.

12. Кенешбек Дуйшебаев.

13. Равшан Джеенбеков.

14. Кубанычбек Кадыров.

15. Рита Карасартова.

16. Чынгыз Капаров.

17. Таалайбек Мадеминов.

18. Улукбек Маматаев.

19. Темир Махмудов.

20. Жениш Молдокматов.

21. Асия Сасыкбаева.

22. Клара Сооронкулова.

23. Перизат Суранова.

24. Али Шабдан.

25. Илгиз Шаменов.

26. Талант Эшалиев.

27. Орозайым Нарматова. 

  • 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики, депутаты парламента и блогеры. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. 
  • Ряд международных правозащитных организаций — Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и другие — неоднократно призывал освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296763/
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