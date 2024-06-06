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Общество

В Бишкеке 13 июня покажут кыргызскую психологическую драму «Error 404»

Национальная премьера фильма «Error 404» режиссера Тынчтыка Абылкасымова состоится на II Бишкекском международном кинофестивале. Об этом сообщается на сайте Фонда развития кинематографа КР.

Главному герою Эмилю 30 лет. У него редкая профессия, он эксперт и специалист по обслуживанию полиграфа. Однажды его партнер по теннису директор крупной риелторской фирмы Данияр знакомит Эмиля со своей ассистенткой Аидой. Эмиль влюбляется в нее с первого взгляда. В один из дней он приглашает девушку в ресторан и там они случайно видят женатого Данияра с незнакомкой. У Эмиля рождается недоверие — если Данияр так легко позволяет себе отношения на стороне, не имела ли Аида интимную связь со своим непосредственным шефом?

  • Жанр: психологическая драма.
  • Страна: Кыргызстан.
  • Язык: кыргызский, русский.
  • В главных ролях: Семетей Рысбаев, Бегайым Асанакунова, Болот Тентимышов, Болот Тилебалдиев.

Показ состоится в кинотеатре Broadway. Вход свободный.

Напомним, в Кыргызстане с 11 по 15 июня пройдет II Бишкекский международный кинофестиваль. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295937/
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