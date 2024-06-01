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Общество

В Кыргызстане пройдет II Бишкекский международный кинофестиваль

В Кыргызстане с 11 по 15 июня пройдет II Бишкекский международный кинофестиваль. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры.

Фестиваль посвящен 100-летию образования Кара-Кыргызской автономной области.

На него приедут более 70 гостей из более 20 стран мира. Ожидается участие около 200 кинематографистов. В программе «ретроспективные» показы национальных фильмов, посвященные 100-летию образования ККАО, мастер-классы, лекции и панельные дискуссии с участием кинорежиссеров и деятелей культуры, приезжающих на мероприятие.

На фестивале покажут около 30 картин.

Его конкурсы разделены на две категории — «Международный» и «Центральноазиатский», в которых будут соревноваться полнометражные художественные фильмы.

Государством — гостем II Бишкекского международного кинофестиваля в этом году стал Иран. В связи с этим 12-14 июня пройдет Неделя иранского кино. Зрителям представят четыре художественные ленты и один анимационный фильм, созданные иранскими режиссерами.

  • Впервые Бишкекский международный кинофестиваль прошел 17-21 ноября 2023 года и был посвящен 95-летию писателя Чингиза Айтматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295579/
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