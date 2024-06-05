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Общество

6 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 40, улица Суюмбаева, 192;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина;
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Баетова, Суюмбаева, Никитина, Семашко, проспекта Жибек Жолу, переулок Карпинского;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Панфилова, Малдыбаева, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Кун-Кочо, Кырк-Чоро, Алыкулова, Кыбыла, Ак-Ордо, Тогуз-Канат, Ашар, Гагарина, Ай-Кочо, Таш-Рабат);
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Коенкозова, Токтогула, Сыдыкова;
  • 9.30-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Садыр-Аке, Биримдик, Кырчын, Арпа);
  • 9.00-17.00 — улица Ала-Арчинская, 67, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Ордо, Каркыра), отрезки улиц Алыкулова, Тираспольской, Айни, Дагестанской, Репина;
  • 9.00-12.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Жаманбаева, Севастопольской, 3-я линия;
  • 9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Колхозная, Кыргызская, Логвиненко, Новая, Коллекторная, Заводская, Школьная, Фрунзе, Весенняя, Белинского, Чагая, Короткая, Южная, Полевая, Адырская, Курманалиева, Мира, Солнечная, Трудовая, Дружбы, Луговая, Кара-Суйская, Западная, переулки Больничный, Весенний, Заводской, Советский, Панфилова, Коллекторный, Колхозный, Школьный, Средний, Полярный, Западный, тупик Логвиненко);
  • 14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улица 3-я).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кок-Жар (жилмассив «24 га», улица Чокморова), Ленинское (улица Алма-Атинская), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова), Арашан, Чункурчак, Татыр, 2-е отделение;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, Новая, Мичурина, Жукова, Правды, Спортивная, Лесная, Больничная, микрорайон Изакеева, улицы Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, Фрунзе, Пионерская, Зеленая Балка, Школьная, МТФ 2а, переулки Северный, Лесной), Западное (улицы Молодая Гвардия, Парковая, Гасангусенова, Рамазана);
  • 9.30-18.00 — села Майское (улицы Первомайская, Найденова), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Кайназарова, Жаны-Турмуш, Шопокова, Иманкулова, Оторова, Омурбека);
  • 9.00-17.00 — села Гавриловка (улицы Фрунзе, Горького, переулок Горького), Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Пограничная, Советская, Фрунзе), Военно-Антоновка (улицы Ленина, Пограничная, Советская, Фрунзе);
  • 9.30-17.00 — села Сокулук (улица Мичурина, 7, 8), Студенческое (улица Беговая);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — села Федоровка (улицы Мира, Советская), Алексеевка (улицы Фрунзе, Мира), Суусамыр;
  • 9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Пушкина, 2, 4, Фрунзенская, 18, 20, 22);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Панфиловка (улицы Базарная, Луговая, Северная, Центральная, Ташкентская, Тихонова, Сарымсакова, Октябрьская, Келечек, Молодежная), Эркин-Сай (улицы Токтогула, Толокула Молдо);
  • 13.00-17.00 — Каинды (улицы Заводская, Казаченко, Ломоносова, Кислых);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Толок, Беловодское (улицы Комсомольская, Садовая, Октябрьская, Красноармейская, Королева, городок АДСК, переулок Комсомольский), Садовое (городок МЧС), Ак-Башат (улицы Центральная, Речная, Комсомольская);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Фрунзенская, Фурманова, Пушкина, Ильина, Уральская);

Чуйский РЭС

  • 9.30-17.00 — село Искра;

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — Токмак (3-й микрорайон, 39, улицы Трясина, Первомайская);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Фрунзе, Дивазова, Спортивная, Молодежная, Восточная), Люксембург (улицы Тельмана, Ваккера, Центральная);
  • 13.00-17.00 — село Новопокровка (улица Фрунзе);

Кеминский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Подгорное (улица Фабричная), Алтымыш (улица Орокбаева);
  • 9.00-17.00 — село Кайынды (улица Токомбаева).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295865/
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