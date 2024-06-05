Президент не вмешивается в работу суда. Чолпонбек Абыкеев о кемпир-абадском деле

Советник президента Чолпонбек Абыкеев ответил на заявления задержанных по делу о Кемпир-Абадском водохранилище о том, что они подвергаются политическим преследованиям.

По его словам, президент не вмешивается в работу суда. А обвиняемым по делу о захвате власти он посоветовал в случае нарушения закона обращаться в Генеральную прокуратуру.

Советник завил, что обвиняемым необходимо соблюдать дисциплину и посещать судебные процессы, чтобы заседания не откладывали.

«Ведь половина из них ввела народ в заблуждение по делу Кемпир-Абада. Кыргызстан с Узбекистаном на равных условиях пользуются водохранилищем. Отныне 50 процентов наши», – сказал Чолпонбек Абыкеев.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются восемь человек.