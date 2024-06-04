5 июня: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 9;

8.00-17.00 — улицы Горького, 7 Апреля;

9.30-18.30 — жилмассив «Учкун-2», 7;

9.30-14.30 — микрорайон «Аламедин», 1-4;

9.30-18.00 — улица Октябрьская;

9.00-17.00 — улица Сыдыкова, 258, улицы Московская, 194, Тираспольская, Алыкулова, село Озерное (улицы Лесхозная, Аульская, Зеленая, Молодежная, Фрунзе, Школьная, Спутника, Новая, Центральная, Заводская, Ершебулова, Пруд, Шоссейная, Балыкчи, Ташкентская), жилмассив «Салкын» (улицы Восточная, Бирдик, Алга), село Мраморное (улица Акчи), жилмассив «Тендик» (улица Тендик), село Рассвет (улица Лесхоз);

9.00-18.00 — жилмассив «Жениш» (улица Улан), отрезки улиц Киевской, Панфилова, проспект Чуй, 122, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ак-Доолот, Каркыра, Чолпон);

9.00-12.00 — отрезки улиц Серегина, Набережной, Дорожной, Базар-Курганской, Бурулдайской, Кеминской, Талды-Суйской, Темировской, Джалал-Абадской, Бурдинской.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (проспект Победы), Константиновка (улицы Береговая, Садовая), Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Бакыта, Средняя, Больничная, Киргизская, Бегельдинова, детсад, здание айыл окмоту, школа имени Бейшеналиевой), Чон-Таш;

Сокулукский РЭС

9.00-18.00 — села Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Западная, Пограничная, Советская, Южная), город Шопоков (улицы Рабочая, Пушкина, Шевченко, переулок Зеленый, улицы Киевская, Советская, Школьная, Калинина, Новая, Московская, Дзержинского, Шопокова, Ново-Аларчинская, Ала-Арчинская, Некрасова, Западная, Первомайская, Победа, Кирова, Чехова, Линейная, Достук, Тургенева, Турганова, Степная, Ленина, Промышленная, Космонавтов, Репина, Лермонтова, Токтогула, Фрунзе), Гавриловка (улицы Фрунзе, Молодежная, Горького, Дружба, Школьная), Джанги-Джер (улицы Лесная, Оторова, Шопокова);

9.00-19.00 — села Новопавловка (жилмассив «Ала-Тоо», новостройка, жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Баатыр, Эгизбаев, Усубалиева, Ынтымак, Тынчтык), Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Достук, Калтар, Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Шарбашатская, Новая, Молодежная, Мотукеева, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев, Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая);

9.30-18.00 — село Майское (улицы Первомайская, Найденова);

9.30-17.00 — село Сокулук (улица Мичурина, 7, 8);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — села Ново-Николаевка (улицы Западная, Московская, Кирова, Автомобилистов, Черемушки, Школьная, Молодежная, Фрунзе, Пушкина, Колхозная, Киргизская, Новосадовая, Свердлова, Мира, Южная, Первомайская, Сергеева, Дачи, Ынтымак), Алексеевка (улица Лермонтова), город Кара-Балта (улицы Толстого, Космическая);

9.00-17.00 — село Суусамыр;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — город Каинды (улица Ленинградская, переулок Южный, улицы Калинина, Ленина, Первомайская, Фрунзе, Линейная, Южная, Чапаева, Дорожная, Кривенко, Коммунистическая, Озерная, Джержинская, Джуматаева, Каиндинская, Космонавтов, Осмонова, Пушкина, Пограничная, Панфилова), села Джаильма (улицы Кошоева, Сулаймановой, Акжол, Комсомольская), Киров (улицы Омурбай, Мугалимдер), Курпульдек (улицы Берекебай, Канкожоева, Шерипбаева, Байбакир, Дорожная, Молодежная), Панфиловка (улицы Пионерская, Тихонова);

Московский РЭС

12.00-17.00 — село Петровка (улицы Заводская, Шевченко);

9.00-17.00 — села Садовое (улица Советская), Заря (улица Центральная);

Иссык-Атинский РЭС

10.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пролетарская, Фурманова, Токмакская), Буденовка (улицы Советская, Новосоветская, Октябрьская);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Луговая, Береговая);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Трясина, Горького, Жантаева, 29);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Хунчи (улицы Гагарина, Ленина), город Кант (улицы Горького, Гагарина, Логвиненко);

13.00-17.00 — села Ново-Покровка (улицы Строительная, Мичурина, Чкалова, Ленина);

Кеминский РЭС