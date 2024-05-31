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Общество

Дружеский матч: профессионалы против воспитанников детского дома

Накануне Дня защиты детей состоялся дружеский матч по футболу между футбольной командой Премьер-лиги «Кыргызалтын» и воспитанниками детского дома «Алтын уя».

Цели мероприятия — поддержка подрастающего поколения, вклад компании в социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По итогам состязания первое место заняли воспитанники детского дома «Алтын уя». С наилучшими пожеланиями победителей поздравил председатель ОАО «Кыргызалтын» Кубат Абдраимов, вручив кубок и поощрительные подарки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295562/
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