В Бишкеке 31 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 15 часов 7 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-12.00 — отрезки улиц Островского, Туюкской, Красной, Серепинской, Талды-Суйской, Бурулдайской, Кеминской, Темировской, Базаркурганской, Джалал-Абадской, Бурдинской;

9.00-13.00 — отрезки улиц Кайназаровой, Месароша, Троицкой, переулок Ильменский;

9.00-14.00 — улицы Кулатова, Каракульская;

9.00-17.00 — отрезки улиц Акиева, Жумабека, Московской, Чокморова, Бейшеналиевой, переулок Средний, школа № 41, село Нижняя Ала-Арча (улицы Колхозная, Тихая, Новая, Кыргызская, Панфилова, Чагая, Коллекторная, Логвиненко, Больничная, Короткая, Полярная, Западная, Ынтымак, Дорожная, 8 Марта, Широкая, Нижняя, Марата);

9.00-18.00 — жилмассив «Ынтымак» (улица Эркин-Тоо);

9.30-12.30 — село Орто-Сай (улицы Ормокоева, Подгорная, Рысмендиева, Иманалиева);

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 6, отрезки улиц Элебесова, Маяковского, Бакинской, Витебской, переулки Читинский, Керченский, Обозный, Амурский, Бадайбинский, улица Ахунбаева, 6;

12.45-15.00 — переулки Долонский, Огородный, Офицерский, отрезки улиц Кудрука, Куренкеева, Турусбекова, Ташкентской, Табышалиева, Тюпской, Уметалиева, Мичурина, Шевченко, проспекта Жибек Жолу, улиц Журнальной, Интернациональной, Тимирязева, Ат-Башинской, Акиева, Манаса;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Ай-Кочо);

13.00-16.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Молдокулова, Шоокум, Куйрукчу);

14.00-17.00 — проспект Чуй, улица Тоголока Молдо.

с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Гульнара Сатыбалдиева

Родилась 31 мая 1960 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

Создана Бишкекская финансово-экономическая академия

Негосударственное высшее учебное заведение создано 31 мая 1994 года как Международный центр подготовки и переподготовки финансово-экономических кадров. С 1997-го имеет современное название.

Первый набор студентов составлял 25 человек.

Всемирный день без табака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1988-м объявила 31 мая Всемирным днем без табака, который сегодня входит в систему всемирных и международных дней ООН.

Ежегодно от «табачной эпидемии» в мире умирает около 6 миллионов человек (более 600 тысяч из которых, не являясь курильщиками, умирают из-за воздействия вторичного табачного дыма). При отсутствии действий к 2030-му эта цифра вырастет до 8 миллионов человек.

Поэтому ВОЗ призывает правительства проводить в своих странах соответствующую политику, направленную на снижение потребления табака.

Всемирный день блондинок

Фото из интернета. Актриса Кейт Бланшетт

Согласно официальной версии происхождения праздника, его инициаторами выступили американские блондинки-адвокатессы, которых коллеги-мужчины не воспринимали как равных, препятствовали их карьерному росту, намекая на низкий уровень интеллекта у своих светлоголовых женщин-коллег. И когда блондинкам надоело постоянно терпеть обидные шуточки по поводу цвета волос, они и решили бороться за свои права путем основания праздника в свою честь.

День рождения велоспорта

Фото 24.kg. Эпизод велогонки «Лесная прохлада», 2019 год

Датой рождения велосипедного спорта в мире принято считать 31 мая 1868 года, когда на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу была организована первая велогонка на 2 тысячи метров. Победителем гонки стал англичанин Мур.

Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса (их еще называли «высокими»), а до изобретения пневматической шины оставалось чуть больше 15 лет.

Велоспорт привлекает своей динамичностью и доступностью. Это один из самых экологически чистых, полезных для здоровья и интересных видов спорта.

Люди, которые меняли мир

Родился режиссер Карел Абдыкулов

Родился 31 мая 1940 года в селе Джергазар Чуйской области Кыргызстана. Народный артист КР, кинорежиссер, оператор.

В 1958-м пришел на киностудию «Кыргызфильм», работал крановщиком, осветителем.

В 1965 году поступил во ВГИК на операторский факультет. На студенческом фестивале отмечен премией за лучшую операторскую работу в своей курсовой работе «Коммуникабельность».

В 1970-м возвращается в «Кыргызфильм» и работает кинооператором.

Очень скоро Карел Абдыкулов снимал документальные фильмы как режиссер. В этом качестве он стремился реализовать свое видение мира и человека крупным планом в нем.

Ему поручали ответственные съемки: партийные пленумы и съезды, визиты в Кыргызстан Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, лидеров зарубежных стран.

Больше всего любил снимать столицу КР. В поле зрения кинокамеры Карела Абдыкулова попали почти все объекты, которые строились в 1960-1990 годах: новое правительственное здание и площадь Ала-Тоо в центре Бишкека, кинотеатры, цирк, музеи, библиотеки, спортивные комплексы, новые больницы, школы, микрорайоны «Асанбай», «Тунгуч», заводы ЖБИ.

Куда сходить

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