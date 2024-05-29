Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев рассказал, что из-за сноса домов в парке имени Ататюрка умер человек. У женщины поднялось артериальное давление.

«Официальную информацию о причине смерти гражданки С.Байтурсуновой прокомментируют компетентные органы. В связи с этим мэрия просит депутата Дастана Бекешева и других заинтересованных лиц не вводить в заблуждение общественность», — отвечает муниципалитет на заявление парламентария.

В мэрии отмечают, что Дастан Бекешев неоднократно выступал инициатором утверждения границ парка и ему, как юристу, хорошо известны последствия такого решения.

«Столичный муниципалитет в работе по возвращению территории парка имени Ататюрка принимает меры исключительно в рамках действующего законодательства Кыргызстана», — заявили в мэрии.