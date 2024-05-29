Забор гостиницы и гаражи сносят в парке имени Ататюрка

В восточной стороне парка имени Ататюрка сносят забор гостиницы и гаражи. Об этом 24.kg сообщил один из местных жителей.

Несколько заборов и навес местные жители снимают сами.

Накануне, 28 мая, пресс-служба мэрии сообщила, что начался демонтаж забора длиной 86 метров и навеса длиной 14 метров . Всего на сегодня муниципалитетом в суд подан 41 иск.

Напомним, в апреле мэр города Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.