15:20
USD 87.70
EUR 94.85
RUB 0.98
Общество

Забор гостиницы и гаражи сносят в парке имени Ататюрка

В восточной стороне парка имени Ататюрка сносят забор гостиницы и гаражи. Об этом 24.kg сообщил один из местных жителей.

Несколько заборов и навес местные жители снимают сами.

Накануне, 28 мая, пресс-служба мэрии сообщила, что начался демонтаж забора длиной 86 метров и навеса длиной 14 метров. Всего на сегодня муниципалитетом в суд подан 41 иск.

Напомним, в апреле мэр города Айбек Джунушалиев подписал постановление об утверждении границы парка имени Ататюрка. По архивным данным МП «Бишкекглавархитектура», 198 объектов попадают в зону возврата. Но их количество, по словам градоначальника, может быть больше. В мэрии заверяют, что в отношении объектов недвижимости будут действовать в рамках законодательства, готовить и подавать иски в суды. Муниципалитет направил материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295369/
просмотров: 3711
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за сноса домов в парке имени Ататюрка умер человек — депутат. Ответ мэрии
Ремонт отрезка улицы Байтика Баатыра в Бишкеке завершится до 28 июля
По утрам вице-мэры Бишкека обходят город. Проверяют чистоту и порядок
Ксения Собчак отреагировала на фотоотчет сотрудников мэрии Бишкека из транспорта
Сноса домов в парке имени Ататюрка сегодня не будет
Снос домов в парке имени Ататюрка. На месте собрались местные жители
Акимиаты Бишкека перешли на круглосуточное дежурство
Ограничение пользования личными авто сотрудниками мэрии читатели 24.kg одобрили
Работникам мэрии ограничили использование личных авто. Как вам идея? Опрос 24.kg
Мэр Бишкека запретил подчиненным дважды в неделю ездить на работу на своем авто
Популярные новости
Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у&nbsp;вас увеличится Повышение пенсий. Как правильно посчитать, насколько она у вас увеличится
Сколько в&nbsp;Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о&nbsp;рождении и&nbsp;смерти Сколько в Кыргызстане стоят паспорта, свидетельства о рождении и смерти
Накопительная пенсия. Оставить на&nbsp;старость или использовать досрочно? Накопительная пенсия. Оставить на старость или использовать досрочно?
В&nbsp;Бишкеке жара и&nbsp;никаких дождей. Прогноз на&nbsp;30&nbsp;мая&nbsp;&mdash; 2&nbsp;июня В Бишкеке жара и никаких дождей. Прогноз на 30 мая — 2 июня
Бизнес
Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в&nbsp;свой интеллект&nbsp;&mdash; это выгодно Ректор КРСУ Денис Фомин-Нилов: Инвестируйте в свой интеллект — это выгодно
&laquo;Керемет Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый участник GovFintech-платформы &laquo;Ишкер&raquo; от&nbsp;&laquo;MEGA&amp;РСК Банк&raquo; «Керемет Банк» — первый участник GovFintech-платформы «Ишкер» от «MEGA&РСК Банк»
VoLTE от&nbsp;MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно VoLTE от MEGA: кристально чистый звук при высокой скорости интернета бесплатно
С&nbsp;1&nbsp;июня начнут отключать газ неплательщикам С 1 июня начнут отключать газ неплательщикам
31 мая, пятница
15:07
Плановая госпитализация работающих граждан задерживается. В ФОМС назвали причину Плановая госпитализация работающих граждан задерживаетс...
14:25
Законно ли? На улице Абая в Бишкеке установили шлагбаум
14:00
Июнь-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев и каких событий стоит ждать
13:59
Абдурахман Муртазалиев продолжает судиться за мандат депутата Жогорку Кенеша
13:40
С 1 июня в Кыргызстане изменятся тарифы на отопление и горячую воду