Власти Папуа — Новой Гвинеи считают, что оползень, произошедший 24 мая, «похоронил заживо более 2 тысяч человек» и вызвал крупные разрушения в деревне Ямбали и провинции Энга. Об этом 27 мая сообщили Associated Press и Reuters, ссылаясь на письмо Национального центра по реагированию на чрезвычайные ситуации в ООН.

Это почти в три раза больше, чем оценка ООН от 26 мая, по которой погибло 670 человек. Оценка ООН основана на данных властей деревни Ямбали и провинции Энга. По их информации, под оползнем оказались более 150 домов.

Сложно точно оценить численность населения в пострадавшем районе, так как последняя достоверная перепись населения в Папуа — Новой Гвинее проводилась в 2000 году. Многие люди живут в изолированных горных деревнях.

Глава миссии ООН по делам мигрантов в Папуа — Новой Гвинее Серхан Актопрак заявил, что организация «не может оспаривать предположения правительства, но и не может их комментировать». Офис премьер-министра Папуа — Новой Гвинеи Джеймса Марапе не ответил на запрос журналистов о правительственной оценке числа погибших.

Оползень произошел в ночь на 24 мая в провинции Энга, в 600 километрах от столицы Порт-Морсби. Пострадали несколько деревень, а также шоссе, что затрудняет доставку помощи. Спасатели сообщили местным СМИ, что слышали крики из-под земли. Местные жители продолжают разбирать завалы вручную. Первая тяжелая техника прибыла только 26 мая. Из-под завалов извлекли шесть тел.