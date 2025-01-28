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Власть

Министр труда и посол Великобритании обсудили упрощение виз для мигрантов

Министр труда, социального обеспечения и миграции Равшанбек Сабиров встретился с послом Великобритании в Кыргызстане Николасом Боулером. На встрече обсудили укрепление двустороннего сотрудничества в сфере трудовой миграции и дальнейшие перспективы взаимодействия.

Министр отметил успехи программы сезонной занятости в Великобритании, благодаря которой число трудоустроенных граждан КР выросло с 1 тысячи 492 в 2022 году до 8 тысяч 131 в 2024-м. Из них 3 тысячи 855 направлены через центр по трудоустройству граждан за рубежом, а 4 тысячи 276 — через частные агентства.

По словам Равшанбека Сабирова, объем денежных переводов от кыргызстанцев, занятых в сельскохозяйственном секторе Великобритании, превысил $100 миллионов.

«Эти денежные переводы относительно небольшого числа трудовых мигрантов уже оказывают значительное влияние на экономический рост страны», — сказал он.

В свою очередь посол Николас Боулер высоко оценил дисциплинированность трудовых мигрантов из Кыргызской Республики, которые возвращаются в том же количестве, в котором выезжают, соблюдая законодательство и правила легального пребывания в Великобритании.

В ходе встречи Равшанбек Сабиров представил ему рекомендации по увеличению количества квот на сезонные сельскохозяйственные работы, оптимизации визовых процессов, включая снижение финансовой нагрузки путем сокращения дополнительных сборов при подаче заявления на визу.

«Николас Боулер ответил, что они готовы разобраться и поддерживать инициативы Кыргызстана. В целом обе стороны отметили важность конструктивного диалога для успешного развития двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318202/
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