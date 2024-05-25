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Общество

На улице Ахунбаева в Бишкеке прорвало трубопровод. Поломку устранили

Во время плановых гидравлических испытаний на плотность произошел порыв трубопровода по улице Ахунбаева возле реки Аламедин. Об этом сообщила пресс-служба Бишкектеплосети.

По ее данным, порыв оперативно локализован.

«Это видимый порыв, однако есть повреждения тепловых сетей и под землей. На сегодня всего обнаружено и локализовано 23 повреждения», — сообщили в компании.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно с целью выявления и устранения уязвимых мест тепловых сетей, для надежности теплоснабжения столицы во время прохождения отопительного сезона.

В Бишкектеплосети просят горожан быть внимательными и в случае обнаружения порывов или провалов дорожных покрытий немедленно сообщать в диспетчерскую службу по телефону: 0312568558 и Центр поддержки потребителей по телефонам: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166.

Ранее сообщалось, что с 23 по 29 мая Бишкектеплосеть будет производить регламентные плановые работы по испытанию трубопроводов тепловых магистралей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295022/
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