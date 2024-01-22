Фонд поддержки развития туризма сдает RestPoint в аренду. Об этом сообщается на сайте организации.

Всего в аренду сдается шесть туристических зданий для отдыха «РестПойнт» (RestPoint) с мебелью и оборудованием, полностью готовы для обслуживания туристов.

Из них три уже готовы — в Кемине (поворот на объездную дорогу), Джалал-Абаде (по улице Ж.Бакиева, возле мэрии) и Кара-Куле (на въезде в город, по улице Каната). Еще три будут готовы в ближайшее время — в селе Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области (по улице Жээренбай Ажы, рядом с клубом), в Узгене (рядом с минаретом) и в селе Барпы (вдоль автодороги Ош — Бишкек).

Площадь каждого RestPoint — 94,7 квадратных метра. Стартовая стоимость аренды — 5 тысяч сомов в месяц.

Арендатор обязан придерживаться концепции проекта, обеспечить круглосуточную работу RestPoint, оплатить депозит (после присуждения победы) — 100 тысяч сомов и другое.

Заявки на аренду RestPoint принимаются до 2 февраля. Дополнительную информацию можно получить на сайте фонда и по номеру +996500631100 (W/A).

Отметим, первый RestPoint был открыт в Кемине на повороте на объездную дорогу на Иссык-Куль в 2023 году. В ноябре на трассе Бишкек — Ош появились два новых центра отдыха: в Джалал-Абаде и на въезде в Кара-Куль.

Однако в начале мая 2023 года в офисе Фонда поддержки развития туризма и доме главы организации прошли обыски. ГКНБ возбудил уголовное дело по факту коррупции при реализации проекта строительства точек отдыха для туристов. Спецслужбы арестовали Елену Калашникову и вице-президента Александра Валитова.

По версии следствия, в фонде использовали выделенные государством средства не по назначению, а также строили объекты по завышенной стоимости. В частности, по проекту строительства 21 точки отдыха RestPoint подрядчикам переведено 100 процентов от суммы контракта — более 105 миллионов сомов. В эксплуатацию не введен ни один объект, отсутствуют проектно-сметная документация, акты выполненных работ и обоснование для финансирования.

В июле Еленой Калашниковой возмещен материальный ущерб в размере 12 миллионов сомов, а со стороны Валитова — 1,5 миллиона сомов.