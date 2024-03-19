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Общество

Кыргызстан представил стенд на международной выставке туризма в Москве

Кыргызстан представил стенд на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства (MITT) в Москве. Об этом сообщили в Фонде поддержки развития туризма.

По его данным, эта выставка — международная деловая площадка для стран, регионов и компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

«Участники и посетители выставки имеют возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах в сфере туризма и индустрии гостеприимства на уникальных мероприятиях деловой программы. На выставке примут участие более 70 компаний из разных стран», — отметили в фонде.

В программе мероприятий на стенде Кыргызской Республики будет:

  • презентация туристического потенциала КР;
  • VR-выставка «100 значимых работ кыргызского искусства»;
  • выступление фольклорного ансамбля «Асыл Ордо»;
  • презентации от отечественных туроператоров;
  • мастер-класс по вышивке и другое.

«Наш стенд увидят более 15 тысяч посетителей, экспозиция качественно выделяется на фоне остальных стендов и уже привкла к себе большое внимание гостей выставки. Выставка «MITT-2024» проходит в СВЦ «Крокус-экспо» и продлится до 21 марта», — заключили в фонде.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289445/
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